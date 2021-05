Queremos compartir con ustedes que, para Mazda de Colombia S.A., la seguridad es una prioridad. Por eso, nuestro portafolio supera ampliamente los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte en materia de seguridad, además de brindar una experiencia de conducción superior que ofrece agilidad, estabilidad, maniobrabilidad y menores emisiones contaminantes. Así mismo, celebramos y apoyamos las iniciativas, campañas y publicaciones que se emiten en pro de la seguridad y que nos benefician a todos los colombianos.

No obstante, hemos identificado que en la reciente publicación del capítulo de La Pulla del 21 de mayo de 2020, titulado “¡Cuidado! Nos están vendiendo carros peligrosos” se hacen ciertas afirmaciones erróneas e inexactas sobre la seguridad de uno de los vehículos Mazda, cuya difusión ha afectado seriamente la honra y el buen nombre de nuestra empresa.

En efecto, tanto en el video como en el texto publicado en la página web de El Espectador, se anuncia que “Siete de los diez carros más vendidos en Colombia son inseguros y ponen en riesgo la vida de sus ocupantes, ciclistas y peatones”, y en el video se menciona expresamente al vehículo Mazda2 como uno de ellos.

Como fuente de las anteriores afirmaciones, el video apela a un estudio realizado por LatinNCAP y que ha sido difundido en Colombia por el portal carrosmasseguros.org. En dicho estudio se evaluó una versión básica del Mazda2 comercializado en México en 2018, que cuenta con solo dos airbags y no tiene asistencias de manejo (ver anexa la ficha técnica del vehículo Mazda2 de México evaluado por LatinNCAP en 2018), motivos por los cuales recibió una calificación de 2 estrellas.

No obstante, se aclara que el portafolio que comercializa Mazda de Colombia S.A.S. a través de su red de concesionarios en el país no es el evaluado por LatinNCAP y, por tanto, las especificaciones técnicas publicadas por dicho estudio (replicadas por la nota periodística de La Pulla) no corresponden a las del Mazda2 que se comercializa desde 2018 en el mercado colombiano. A diferencia de la versión evaluada por LatinNCAP, la versión comercializada en Colombia sí cuenta con 6 airbags y asistencias de manejo, por lo cual no puede ser comparada con la evaluada por LatinNCAP en términos de seguridad.

En esta medida, resulta inexacto y erróneo afirmar –como lo hace la nota periodística de La Pulla—que el vehículo Mazda2 vendido en Colombia “es inseguro y pone en riesgo la vida de sus ocupantes, ciclistas y peatones”, fundamentado en un estudio que analiza una versión diferente a la comercializada en Colombia.

De hecho, desde el mes de febrero se solicitó a la página web www.carrosmasseguros.org la rectificación o aclaración de la información, sin que dicha organización haya dado respuesta a nuestras peticiones o se haya justificado para mantenerlas.

Por último, queremos informarle que, en Colombia desde 2018 Mazda2 se ha convertido en un referente en su categoría, no solo por su diseño sin por su alto nivel de equipamiento en seguridad al contar en todas sus versiones con:

Frenos ABS+EBD+BA

Control Dinámico de Estabilidad (DSC)

Sistema de Control de Tracción (TCS)

6 airbags

5 apoyacabezas ajustables en altura y con diseño que reduce lesiones cervicales

5 cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles e inerciales

Columna de dirección colapsible con ajuste de altura y profundidad

Pedal de freno colapsible

6 anclajes en las versiones hatchback y 7 en las versiones sedán para sillas de seguridad de niños ISOFIX

Sistema de Control G-Vectoring-GVC

Para su conocimiento, la ficha técnica correspondiente al Mazda2 comercializado actualmente en el mercado colombiano se encuentra en el siguiente link: https://www.mazda.com.co/globalassets/cars/mazda-2/ficha-tecnica/ficha-tecnica-mazda-2.pdf. Adicionalmente, en nuestro sitio web encontrará las fichas técnicas de todo nuestro portafolio de vehículos, el cual se encuentra a disposición del púbico en general.

En Mazda nos sentimos orgullosos de ser la marca más galardonada en la historia de los Premios Vía que organizan CESVI y Fasecolda, y que evalúan los costos de reparación y el nivel de seguridad de los vehículos comercializados en el mercado colombiano. Incluso en febrero pasado, recibimos dos galardones por tener el más completo equipamiento en seguridad para Mazda2 y para Mazda CX-3 y tres estatuillas por tener los mejores costos de reparación para Mazda2, Mazda3 y Mazda CX-5, completando así 31 galardones en 5 años, de los cuales 12 corresponden al mejor equipamiento en seguridad, lo cual nos ha permitido continuar como la marca más premiada en esta categoría, en la que superamos ampliamente los estándares de seguridad implementados en el sector automotor.

Nobuyuki Sato. Representante legal, Mazda de Colombia S.A.S.