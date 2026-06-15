Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quiero expresar mi profunda inconformidad con la cobertura otorgada a la Selección Colombia Femenina en la edición impresa del 10 de junio.

Colombia se coronó campeona de la Liga de Naciones de Conmebol, un logro histórico para el fútbol femenino nacional y un hito que consolida el extraordinario momento que vive esta generación de jugadoras. Sin embargo, después de revisar la edición completa del periódico, encontré que este resultado fue relegado a una breve nota en la página 22 bajo el título “Colombia cerró las eliminatorias y va por el Mundial”.

Lo más preocupante no es solo el reducido espacio asignado, sino el enfoque de la noticia. El texto presenta la clasificación al Mundial como el principal logro, cuando esta ya había sido conseguida de manera anticipada. La verdadera noticia era que Colombia ganó el torneo. El verdadero mérito deportivo era el título. Sin embargo, ese hecho quedó prácticamente invisibilizado. Mientras tanto, la misma edición dedica fotografías, espacios destacados y una amplia atención a la Selección Colombia masculina. Incluso junto a la breve nota sobre las mujeres aparece una fotografía de James Rodríguez y Jhon Arias con el titular “Llegó la hora mundial”. El contraste resulta difícil de ignorar.

La pregunta es inevitable: ¿qué más tienen que hacer las mujeres para que sus logros deportivos reciban un reconocimiento proporcional a su importancia? Cuando la selección masculina recibe cobertura permanente independientemente de sus resultados, pero la selección femenina gana títulos y apenas obtiene unas líneas en una página interior, el mensaje que se transmite es que los éxitos de las mujeres siguen siendo considerados secundarios.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de referentes y en la definición de aquello que una sociedad considera importante. Por eso preocupa que un título continental conseguido por la Selección Colombia Femenina no haya sido tratado como una de las noticias deportivas más relevantes del día. No se trata de pedir privilegios ni cuotas de atención. Se trata de reconocer el mérito deportivo con el mismo criterio periodístico que se aplica a otros equipos y atletas. Si ganar un torneo continental no merece una portada, una nota destacada o un análisis de fondo, cabe preguntarse qué tendría que ocurrir para que el fútbol femenino colombiano sea considerado realmente noticia.

Juliana Villalba. Lectora diaria de la edición impresa de El Espectador.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com