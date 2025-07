Réplica del profesor Medina Gallego a un error en una información

Resume e infórmame rápido

Con todo respeto me permito expresar mi profundo rechazo al artículo recientemente publicado en su medio en el que se sindica al profesor Carlos Medina Gallego de acosador sexual y se afirma, de manera inexacta y malintencionada, que su retiro de la Universidad Nacional de Colombia obedece a tales señalamientos.

El profesor Medina Gallego, académico de reconocida trayectoria, ha servido con compromiso, excelencia y ética a la Universidad Nacional durante más de 50 años. Su retiro corresponde al cumplimiento del tiempo de servicio y el derecho a la pensión, y también a su decisión de poner fin a una campaña de persecución, calumnias y señalamientos sostenida por la señora Mónica Godoy Ferro y la profesora María Luisa Rodríguez Peñaranda, cuyos procesos están en trámite institucional. Esta última ha sido objeto de procesos administrativos y judiciales promovidos por el propio profesor Medina, en los que se denuncia la instrumentalización del discurso de género y de la violencia basada en género (VBG) con fines de lucro personal, en lo que puede considerarse una industria de la auto victimización.

La profesora Rodríguez Peñaranda, como consta en información verificable ante la Universidad Nacional de Colombia, ha emprendido demandas contra la universidad por cifras que ascienden a los 2.700 millones de pesos y contra un grupo de “estudiantes inmaduros” a los que ella prefiere perseguir que educar por 670 salarios mínimos mensuales, esto es por 980 millones de pesos, demandas que hasta ahora no han prosperado. Mientras tanto, ha sido beneficiaria de condiciones favorables por parte de la universidad, como años sabáticos y financiación de proyectos, lo cual ha generado una situación de evidente “contradicción” institucional.

Como investigador y profesor universitario, el profesor Medina ha acompañado a verdaderas víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación simbólica, y que incluso rechazan muchas veces la vía de reparación administrativa porque sienten que pone precio a su dolor y traiciona la memoria de sus seres queridos. Contrasta de manera abrumadora esta realidad con el accionar de quienes hoy usan el discurso de la víctima como herramienta de poder, protagonismo y retribución económica.

Lamento profundamente que un medio con la trayectoria de El Espectador haya publicado información parcial, tendenciosa, inexacta y construida sin contrastar fuentes, atentando contra el buen nombre y la dignidad de un académico que ha hecho aportes invaluables al país en el campo de la investigación, la paz y los derechos humanos.

No obstante la rectificación que hicieron para enmendar un daño hecho de manera desafortunada e irresponsable, que no es fácil de reparar en los imaginarios de la opinión pública, exijo una rectificación pública y llamó a sus periodistas a cumplir con el mínimo deber ético del periodismo: verificar sus fuentes, contrastar versiones y no prestarse a ser caja de resonancia de campañas de difamación o de vendettas personales.

Con respeto, pero con firmeza,

Carlos Medina Gallego. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia.

R: Lamentamos el error, que, como bien lo reconoce en su misiva, fue corregido tan pronto fue detectado y se rectificó públicamente en ese mismo artículo explicando el error cometido.

