Respuesta a Andrés Hoyos: hay más Bogotá fuera de Chapinero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Conocen el estereotipo caricaturesco del gomelo intelectual bogotano? Ese tomador de buenos vinos y lector asiduo que solo se aleja de Chapinero para ir a San Felipe o, como mucho, al Parkway. Ese que frecuenta galerías de arte y cafés sofisticados, viaja por el mundo y con su sola presencia le hace un favor educativo a la chusma. Para la muestra, un botón: en su columna de la semana pasada de El Espectador, Andrés Hoyos, el director de la revista Malpensante (sí, la revista favorita de ese tipo de gomelo porque así tenía que ser) quiso confirmarle a sus lectores que él encarna ese estereotipo ilustrándonos sobre ese enigma geopolítico llamado Bogotá.

El autor denuncia que la tercermundista república del caos está mal organizada, mal planeada y no tiene “nada parecido” a los 20 arrondisements de París, sino “una chorrera de barrios” (Te entiendo, querido Andrew Holes –permíteme llamarte así, como te llamas a ti mismo en tus redes sociales–. También padezco algo de esa condición gomela y a diario me aprieto el silicio de no haber nacido en Europa).

Sin embargo, renglones más abajo nos informa –con el dejo de asombro de quien ha divisado Atlantis (el centro comercial, obvio)– que se ha enterado de que “según el régimen de ordenamiento territorial, existen las así llamadas localidades, que en Bogotá son 20 y casi nadie sabe a qué corresponden, subdivididas en Unidades de Planeamiento Zonal, que uno tampoco sabe qué son y debe buscar en internet”. Ah, sí, la tierna manía de emplear el “uno” como generalización en lugar de confesar “yo no sé”. A ver, Andrés, sí debes buscar en internet, como, asumo, hace cualquier columnista. Si lo haces descubrirás que Bogotá sí tiene algo parecido a los 20 arrondisements: las 20 localidades con las que recién te topaste. ¿Sabías que los arrondisements no son barrios sino que se dividen en barrios? ¡Tal como nuestras localidades!

El columnista añade luego: “Hay localidades con límites discutibles, como Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Suba y Bosa. Al menos yo, bogotano raizal, no podría decirle con certeza a nadie dónde empiezan y terminan estas localidades”. Ve, Andrew, al menos yo, paisa pero rolo de corazón, tengo clarísimo que Chapinero va desde la 39 a la 100; Teusaquillo desde la Caracas hasta el Simón Bolívar, y de ahí sigue Engativá hasta el Río Bogotá, al Occidente.

Finalmente, Holes llega a la conclusión de que, como él conoce “máximo el 15 %” de los barrios bogotanos –cifra que, sospecho, está inflada–, la noción de barrio se ha desperdiciado. No así en un barrio que sí conoce: San Felipe, la sede oficial de los yuppies (lo puedo decir porque yo soy uno). En ese oasis de civilidad, a diferencia del resto del pulguero de “urbanismo mazacotudo” al que llamamos ciudad, sí se ha explotado la noción de barrio porque “concentra galerías, fundaciones, y demás instituciones relacionadas con el conocimiento y las artes”, entre ellas, la revista que él dirige. Andrés, cuando no estés ocupado elevando tu espíritu en los barrios burgueses, te invito a tomar un transmilenio, luego un Transmicable, y visitar los murales del barrio El Mirador de Ciudad Bolívar, o a que tomes otro Transmi hasta el parque Timiza, en una localidad al sur llamada Kennedy, y conozcas el río Tunjuelito. Ve y nos cuentas si en la capital no hay identidad de barrio o si lo que te falta es cambiar de ruta.

José Escobar, Bogotá

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com