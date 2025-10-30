Respuesta a un artículo sobre la venta de cannabis en droguerías

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) respalda la expedición del Decreto 1138 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional autoriza la comercialización del cannabis medicinal en droguerías del país, siempre bajo prescripción médica y con control del Fondo Nacional de Estupefacientes.

Desde Asocoldro, consideramos que esta medida representa un avance importante en la regulación farmacéutica y en el acceso responsable a tratamientos con fines terapéuticos. No obstante, subrayamos la necesidad de que el Ministerio de Salud establezca con claridad los parámetros técnicos y operativos para su correcta implementación, incluyendo los gramajes, las dosis permitidas y los protocolos de dispensación, a fin de garantizar seguridad y confianza tanto para los pacientes como para los establecimientos que los expenden.

La Asociación reitera que no todas las droguerías del país están autorizadas para la venta de medicamentos de control especial, por lo que será fundamental una reglamentación que delimite los establecimientos habilitados y fortalezca los procesos de capacitación para los droguistas detallistas.

Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía para diferenciar entre el uso medicinal del cannabis respaldado por evidencia científica y control médico y el consumo recreativo, que no cuenta con los mismos estándares de seguridad ni control sobre sus componentes.

Asocoldro reafirma su compromiso con la legalidad, la educación farmacéutica y la promoción de buenas prácticas en el sector, acompañando a los droguistas detallistas en su papel como actores claves del sistema de salud colombiano.

Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro)

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com