Respuestas a dos editoriales

El primer efecto de la alianza Petro-Trump no es el bombardeo al ELN, ya que la Fuerza Pública simplemente continúa, como siempre, con su persecución y desmantelamiento del crimen… solo que cuando hay treguas o gestos de paz, obviamente hubo y hay que mermar operativos militares. El primer efecto de tal alianza es lo que literalmente indica: acuerdo o unión para colaborar mutua y sinérgicamente en el logro de objetivos comunes; es decir, alianza es un pacto de tú a tú que, empoderando dignamente a las partes, potencia capacidades para resolver problemas comunes.

Lamentablemente, la mentalidad general colombiana, como la del editorialista de este periódico y del resto de periódicos conservadores, es incapaz o se hace incapaz de ver los contextos alrededor de cuánto problema hay para resolver, se impresionan con lo primero y solo entiende de litigios y perdedores. Sobre todo lo último, ya que aquí, por el miedo en que nos mantiene el más excluyente y vitalicio régimen feudalconservador, actuamos siempre en modo “aversión a la pérdida”, sesgo cognitivo donde el dolor de perder algo es mucho mayor que el placer de ganar algo equivalente, incluso si la lógica nos indica lo contrario.

Es lo que además explica que, sin perder puntaje en cuanto a los índices de bienestar socioeconómicos logrados en la actualidad (comparado con los gobiernos anteriores) creamos, azuzados además por los medios noticiosos, que estamos peor que antes y que en Colombia nunca ha habido un nefasto régimen feudalconservador.

William Álvarez, Medellín

Sobre el editorial “El presidente Petro se cree el jefe de la fiscal”

Muy objetivo su editorial. Sin ser petrista, admiro sus logros en pro de mitigar la galopante inequidad social que padecemos los colombianos, pese a la vengativa y visceral persecución de los causantes de la ultraderecha. Sin embargo, el presidente Petro tiene su talón de Aquiles: la verborrea. Un defecto que debería corregir, pero que parece pasar desapercibido para él y es motivo de regocijo para sus enemigos. Como dice el dicho: “Lo que firma con la mano, lo borra con el codo”.

Ángela Gómez Suárez

