Publicidad

Home

Opinión
Lectores
Cartas

Respuestas a Jaime Bayly y a un artículo sobre la estación de la Sabana

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Cartas de los lectores
Cartas de los lectores
28 de julio de 2026 - 11:00 a. m.

El futuro de la estación de la Sabana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Encontré muy interesante su reportaje sobre la Estación de la Sabana y los planes futuros para ella.

Ojalá este histórico sitio se pueda convertir en un centro de cultura, educación y diversión para la ciudad.

Sin embargo, las necesidades de los vecinos merecen prioridad también. Últimamente, alrededor de la estación se han construido grandes edificios de apartamentos. Tiene mucho sentido, ya que este barrio, El Listón –y más ampliamente la localidad de Los Mártires– queda cerca de transporte, comercio y trabajo.

Sin embargo, a este sector le falta algo muy importante: zonas verdes. Casi no hay dónde pasear el perro, tirar un frisbee o jugar futbol. Las pocas plazas cerca están lamentablemente infestadas de consumo de sustancias. Y esto es de particular importancia porque muchos de los residentes son familias jóvenes con niños.

Seguramente, del terreno inmenso que tiene la antigua estación de tren se puede crear un parque bonito y verde que aportará vida y sana recreación al sector.

Michael S. Ceaser

Respuestas a columna de Jaime Bayly: “Me arrepiento profundamente de haber ido a la final del Mundial”

Qué buena columna. Los espectáculos masivos son de lejos el peor suplicio en el que uno se puede meter… y voluntariamente. Recuerdo que hace tiempo pagué una boleta carísima para ir a ver a Roger Waters. Y lo que tuve que soportar fue que me fumaran encima, escuchar personas cantando a grito herido en un inglés horrible, y ver de lejos en un punto distante a un señor tocando la guitarra.

Martha Delgado

Jaime, ciertas o no tales tragedias tuyas, que de paso incluyen a tu wife y daughter, el caso es que las refieres de muy exquisita manera y más parece que es una loquera la forma tan gustosa en que llevas tu espinosa relación. Bueno, hay parejas así.

Atenas

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

Cartas de los lectores

Por Cartas de los lectores

Conoce más

Temas recomendados:

Jaime Bayly

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.