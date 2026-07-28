Respuestas a Jaime Bayly y a un artículo sobre la estación de la Sabana

El futuro de la estación de la Sabana

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Encontré muy interesante su reportaje sobre la Estación de la Sabana y los planes futuros para ella.

Ojalá este histórico sitio se pueda convertir en un centro de cultura, educación y diversión para la ciudad.

Sin embargo, las necesidades de los vecinos merecen prioridad también. Últimamente, alrededor de la estación se han construido grandes edificios de apartamentos. Tiene mucho sentido, ya que este barrio, El Listón –y más ampliamente la localidad de Los Mártires– queda cerca de transporte, comercio y trabajo.

Sin embargo, a este sector le falta algo muy importante: zonas verdes. Casi no hay dónde pasear el perro, tirar un frisbee o jugar futbol. Las pocas plazas cerca están lamentablemente infestadas de consumo de sustancias. Y esto es de particular importancia porque muchos de los residentes son familias jóvenes con niños.

Seguramente, del terreno inmenso que tiene la antigua estación de tren se puede crear un parque bonito y verde que aportará vida y sana recreación al sector.

Michael S. Ceaser

Respuestas a columna de Jaime Bayly: “Me arrepiento profundamente de haber ido a la final del Mundial”

Qué buena columna. Los espectáculos masivos son de lejos el peor suplicio en el que uno se puede meter… y voluntariamente. Recuerdo que hace tiempo pagué una boleta carísima para ir a ver a Roger Waters. Y lo que tuve que soportar fue que me fumaran encima, escuchar personas cantando a grito herido en un inglés horrible, y ver de lejos en un punto distante a un señor tocando la guitarra.

Martha Delgado

Jaime, ciertas o no tales tragedias tuyas, que de paso incluyen a tu wife y daughter, el caso es que las refieres de muy exquisita manera y más parece que es una loquera la forma tan gustosa en que llevas tu espinosa relación. Bueno, hay parejas así.

Atenas

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