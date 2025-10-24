¿Se derechizó la juventud? Sobre las elecciones a los Consejos de Juventud 2025

Resume e infórmame rápido

El domingo 19 de octubre fueron las elecciones de los Consejos de Juventud, la victoria fue para el bipartidismo de antaño: los liberales y conservadores. El tercer y cuarto lugar lo ocupan otros partidos de derecha: el Centro Democrático y el Cambio Radical. En un quinto lugar encontramos el primer partido con tendencias de centro izquierda: el Partido Alianza Verde.

El caso de Bogotá parece el más inquietante. Caracterizada por ser una ciudad con un alto voto de opinión y que, por lo general, gira en torno a la centro Izquierda, el resultado del domingo, en el cual más de la mitad de las localidades ganó el Centro Democrático, suscita una pregunta: ¿acaso la juventud se ha volcado a la derecha política?

En estas elecciones solo votó el 12,63 % de los jóvenes, una abstención altísima. Con solo una décima parte del censo electoral participando, es frágil la inferencia de que la “juventud” (en general) esté girando en torno a un cierto espectro político. Esto no quita una verdad política que se ve en occidente: una ola conservadora y de derecha está capturando a buena parte de las juventudes. Este cambio de visiones responde a muchas problemáticas actuales.

La primera es la incapacidad que han tenido los gobiernos de izquierda en dar soluciones. El ascenso de políticos populistas de derecha en las democracias es una rebelión contra los partidos del establishment en general, pero los partidos de centroizquierda son los que han sufrido las mayores bajas. Y esto es porque no han sabido transfigurar los problemas de la juventud sobre cuestiones como la vivienda, la educación, el empleo y el mantenimiento de servicios públicos a políticas reales. Generando dos efectos: o bien el joven cambia de partido, pasando de ser progresista a conservador o, por el contrario, abandona por completo la política.

Lo segundo es el consentimiento manufacturado en redes sociales, especialmente en los hombres, sobre la necesidad de ser “más hombres”, necesidad que se suple adoptando valores de la derecha.

Por último, el fracaso de la “Paz Total” ha dado leña a que los partidos que prometen “mano dura” se conviertan en una opción viable y aceptable por parte de los jóvenes.

Con todo esto podemos responder que la juventud sí se ha derechizado, no solo en Colombia sino en el mundo. Pero habría que precisar que es la juventud políticamente activa. Esta situación abre nuevos interrogantes ya que, si bien no participó toda la juventud, puede ser un indicio de algo más grande.

César Augusto Pardo Acosta, miembro del movimiento político LídEres

