Sobre abogados en Colombia y análisis al juicio de Álvaro Uribe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Opinión en contra de la exagerada presencia de abogados

No soy abogado, pero observo una exagerada, y hasta nefasta, influencia de los manejadores de leyes en Colombia. Contamos con una amplia gama de cortes, consejos, tribunales y juzgados, todos dirigidos por abogados con buenos salarios, pero pobres resultados (¿impunidad del 93 %?) al aplicar un extenso marco normativo. Entiendo que la Constitución exige la presencia de un abogado en cada entidad pública, pero considero injustificada y cuestionable la participación de las altas cortes (Consejo de Estado, Corte Constitucional, entre otras) en el manejo político del país, ya que, dependiendo del partido en el poder, su grado de interferencia al promulgar nuevas leyes varía significativamente.

Buscando una mejor integración de los estamentos judiciales, propongo eliminar las direcciones jurídicas en los ministerios, cancelar la Defensoría del Pueblo y suprimir la figura del defensor del Consumidor Financiero en los bancos, dado su escaso impacto. ¿Fusionar la Contraloría con la Procuraduría? ¿Y por qué no eliminar el título de “doctor” al momento de otorgar el de licenciado en Derecho, como ocurre en muchos países?

En medio de este panorama, algunos casos resultan inexplicables. Por ejemplo: para defender unos límites geográficos en disputa, se conformó un equipo de 230 abogados, a quienes se les asignaron altos honorarios y generosos viáticos. No tengo plena certeza, pero entiendo que Colpensiones asigna a cada abogado el manejo de miles de solicitudes de pensión, desestimando diversos sistemas de información que permitirían una gestión más ágil y eficiente.

Francisco J. Toro

Dos formas de análisis al juicio Uribe

Observo lo esclarecedor del concepto de Rodrigo Uprimny sobre el juicio a Uribe, publicado el domingo 3 de agosto, y la obtusa caricatura de Osuna en esa misma fecha. Es increíble que un buen artista sea, al mismo tiempo, un fanático.

Emiro Guerrero

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com