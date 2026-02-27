Sobre Pastrana, el mínimo y algunos recuerdos

¿Debe dar explicaciones Pastrana?

Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, así se trate de personas tan desafortunadas para el país como Andrés Pastrana, muy eficiente a la hora de hacer acusaciones sin pruebas. Sí, Pastrana tiene derecho a defenderse como cualquier colombiano, pero no hay duda de que sí debe dar explicaciones. ¿Qué hacía un expresidente colombiano viajando en un avión que, al parecer, pertenecía a Epstein, estando ya acusado de pedofilia? ¿Por qué departía con la novia del pederasta? En un país cercado por la violencia y las conductas contra las mujeres, es un acto de elemental respeto que un expresidente dé una explicación sobre por qué andaba...

Rodolfo Vanegas

Sobre el mínimo

Estoy en desacuerdo con el aumento que tomó el presidente para el salario mínimo. ¿Por qué el presidente optó por un incremento sin bases que dejaba a las empresas con una obligación desproporcionada? Lo lógico era tomar un punto medio entre el 16% y el 8% y resolver la situación sin causar un caos. Yo creo que Petro hizo esto buscando seguidores para el Pacto Histórico en las próximas elecciones. Una movida absurda.

Manuel Gilberto Rosas

Recordando

Ahora hay toda una competencia para elegir a quienes nos gobernarán los próximos 4 años. Aquí, recordando hace 4 años, en las elecciones parlamentarias, los colombianos eligieron paralelamente a los candidatos para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, cuando Francia Márquez obtuvo la mejor segunda votación. El actual candidato Roy Barreras movió cielo y tierra, ofreciendo la vicepresidencia a otros, entre ellos a los liberales, pero César Gaviria no le copió. Se demoraron en reconocer a Francia para el cargo; tuvo que intervenir Alexander López para hacer valer los compromisos, y ahora Francia, aliada de Roy. Definitivamente, la política es dinámica. Es que entre el trato del presidente que va de salida y de Roy que va de llegada, la gente se ubica. Cuidado con las sorpresas.

Una inquietud: si Buenaventura es Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, ¿por qué la gobernadora del Valle va al distrito, lidera y toma medidas con mucha frecuencia? ¿Será que no es un distrito o los políticos bonaverenses no quieren asumir su papel?

Miranda Vidal

