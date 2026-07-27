Sobre una foto del lector y un editorial

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Soy barranquillera, nacida en 1978. Amo profundamente las calles de mi ciudad, su naturaleza, su arquitectura y esa esencia única que solo Barranquilla tiene.

Hace cuatro años emigré a Estados Unidos para cumplir el sueño de mi hijo de convertirse en chef internacional. Hoy, con tan solo 20 años, ese sueño se ha hecho realidad, y verlo cumplir su meta ha sido uno de los mayores regalos de mi vida.

Sin embargo, cada oportunidad que tengo regreso a mi tierra. Vuelvo para respirar el aire cálido, dejarme envolver por el verde de su naturaleza, caminar sin prisa por sus calles y perderme en la inmensidad de su arquitectura, esa que cuenta historias en cada rincón.

Foto: Angélica Abel

Es un inmenso honor que esta fotografía sea elegida como la fotografía del día. Para mí, la puerta abierta que aparece en ella simboliza exactamente lo que es Barranquilla: una ciudad de puertas abiertas, que recibe con calidez a todo aquel que desee descubrir su magia, su historia y la belleza que guarda en cada esquina.

Gracias por permitir que, a través de esta imagen, pueda compartir un pedacito del amor que siento por mi ciudad.

Angélica Abello Montes

Contra el editorial “Cumplir el Acuerdo de Paz no es opcional” (16/07/2026)

Creo que su editorial no está viendo la realidad de ese nefasto acuerdo. Nunca hubo paz, solo unos cuantos beneficiarios que en su mayoría fueron mandos del secretariado. Usaron el acuerdo para lavar sus fortunas hechas a punta de secuestro, extorsión y narcotráfico. Claro, ellos siguen la línea de la JEP ya que las penas que les dan son irrisorias para el daño que causaron. No pretendan ustedes también victimizarlos. Ellos son los victimarios que en nada han resarcido a sus víctimas.

Einar Chaucanes Vásquez

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