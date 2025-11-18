Un legado para el periodismo en Colombia

Resume e infórmame rápido

El 25 de septiembre del año 2007, mi padre, Carlos Murcia Cadena, partió inesperadamente. Recuerdo que, horas antes, preparaba desde su estudio la columna “Pildoritas Políticas” que luego iba a enviar a los periódicos El Heraldo y La Nación, donde él escribía.

En ese momento, apenas en redes sociales se asomaba el Facebook, pero no existía el TikTok, y el YouTube no era herramienta muy utilizada por los ciudadanos. Tampoco había llegado la terrible pandemia que le cambió la vida de los habitantes del mundo.

Hablar de mi padre es pensar en honestidad y ética periodística, hoy ese amor por el periodismo que Carlos Murcia Cadena mostró desde las páginas de El Espectador, que los maestros del periodismo Guillermo Cano, José Salgar, Antonio Andraus competían sanamente para llevarle al lector unas crónicas políticas con todos los detalles como lo exigen las normas periodísticas.

Sin duda alguna, mi pasión por el periodismo surgió de las vivencias con mi padre, al verlo cubrir campañas políticas, como la de Luis Carlos Galán, Virgilio Barco, Álvaro Gómez y cómo desde un teléfono fijo dictaba sus notas o tomaba apuntes en una pequeña libreta, reemplazando la grabadora, porque todo quedaba registrado con su caligrafía de médico que sólo él entendía.

Años después, cuando me gradúe del colegio, entré a la Pontificia Universidad Javeriana a estudiar Comunicación Social. Puse en marcha esos conocimientos del periodismo y entré a Radio Todelar, cuando cursaba segundo semestre. Allí conocí a periodistas como Domingo de la Espriella, Antonio José Caballero, Jairo Tarazona y Juan Gossaín, quienes me aportaron para que hoy siga en el camino que mi padre dejó para mi vida.

Desde ese entonces he tratado de mantener vigente el nombre y el legado de mi padre, así como el Periscopio Político, la sección que él manejó en El Espectador. Periscopio Político ahora se convirtió en página web, y circula en redes sociales como en TikTok, YouTube y X.

Agradezco a las directivas de El Espectador por recordar a mi padre, Carlos Murcia, quien también debe estar disfrutando de la presencia de su hermana Leonor Murcia, quien falleció el pasado viernes 19 de septiembre.

Carlos Javier Murcia

