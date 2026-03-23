Habitar el territorio con conciencia en tiempos de crisis climática

"En distintas regiones, agricultores observan cómo los ciclos de lluvia se vuelven menos predecibles": María Johangeline Pérez González. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Cada vez que abrimos una llave en nuestras ciudades, rara vez pensamos en el lugar de donde viene esa agua. Antes de llegar a nuestras casas, ese recurso que parece tan cotidiano ha nacido mucho más arriba, en las montañas. Allí, en ecosistemas que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada cotidiana, se juega una parte fundamental del futuro ambiental del país.

Durante décadas hemos hablado de desarrollo como si el territorio fuera un escenario vacío sobre el cual construir carreteras, ciudades o sistemas productivos. Pero el territorio no es un simple soporte físico para las actividades humanas. Es un sistema vivo donde interactúan ecosistemas, culturas, economías y formas de vida.

En un contexto de cambio climático, comprender esta relación resulta más urgente que nunca. Los efectos de la variabilidad climática ya se sienten en múltiples regiones de Colombia. Sequías prolongadas, lluvias intensas, pérdida de biodiversidad y transformaciones en los ciclos del agua están modificando la manera en que comunidades rurales y urbanas se relacionan con su entorno. Estos cambios no son únicamente ambientales; también tienen implicaciones sociales, económicas y culturales que transforman la vida en los territorios.

En las zonas de alta montaña, estas transformaciones se perciben con especial intensidad. Allí nacen muchas de las fuentes hídricas que abastecen a ciudades y sistemas productivos. Son ecosistemas estratégicos para la regulación del agua, la estabilidad climática y la conservación de la biodiversidad.

Pero también son territorios donde las comunidades enfrentan desafíos cada vez mayores. En distintas regiones del país, agricultores observan cómo los ciclos de lluvia se vuelven menos predecibles y cómo las temporadas de siembra cambian respecto a lo que durante décadas había sido relativamente estable. Las variaciones en la disponibilidad de agua, los cambios en la temperatura y las transformaciones en los ecosistemas están obligando a muchas familias rurales a replantear prácticas productivas tradicionales.

Frente a este panorama, es fundamental reconocer que quienes habitan estos territorios no son simples observadores del cambio climático. Durante generaciones han desarrollado conocimientos y prácticas que les han permitido convivir con ecosistemas complejos y dinámicos. Los saberes campesinos sobre manejo del agua, diversificación productiva y organización comunitaria representan formas de adaptación construidas desde la experiencia territorial. Sin embargo, con frecuencia estos conocimientos permanecen invisibles en los debates sobre política ambiental y planificación territorial.

Por eso, la sostenibilidad no puede reducirse a indicadores técnicos ni a discursos institucionales. Implica comprender la relación profunda entre sociedad y naturaleza. Significa reconocer que cada decisión, desde las políticas públicas hasta nuestras prácticas cotidianas, tiene efectos directos sobre los territorios que habitamos.

En un país como Colombia, reconocido por su extraordinaria diversidad biológica y cultural, esta reflexión adquiere una dimensión especial. La construcción de un futuro sostenible no depende únicamente de nuevas tecnologías o de compromisos internacionales frente al cambio climático. Depende también de nuestra capacidad para repensar la forma en que habitamos el territorio.

Esto implica fortalecer la gobernanza ambiental, valorar los conocimientos locales y promover procesos de planificación territorial que integren las dimensiones ecológicas, sociales y culturales del desarrollo. También significa reconocer que los territorios no son recursos infinitos, sino sistemas complejos cuya estabilidad depende del equilibrio entre conservación y uso responsable.

Tal vez el mayor desafío ambiental de nuestro tiempo no sea únicamente mitigar el cambio climático o proteger ecosistemas estratégicos. Tal vez el reto más profundo sea cultural: aprender nuevamente a mirar y comprender el territorio del que depende nuestra propia vida.

Porque, al final, el agua que llega a nuestras ciudades nos recuerda algo esencial: el futuro ambiental de Colombia comienza mucho antes, en las montañas que aún estamos aprendiendo a reconocer.

* Ingeniera ambiental, magíster en Ingeniería Ambiental y candidata a doctora en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga sostenibilidad territorial y adaptación al cambio climático en ecosistemas de alta montaña.