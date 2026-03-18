Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
(Parodia de algunos versos de PALEMÓN EL ESTILITA, cometidos por Guillermo Valencia, bisabuelo de la Paloma de la Guerra)
Danny Oviedo, economista,
Ascensor al viejo Uribe,
Que creyó con inocencia las astucias
d’este demonio,
Pentolítica “Paloma” de gobierno
Ha soñado con caverna por mansión
Para su mal.
Seducido por la harpía
Y feliz con su jauría
Se ha entregado hace tres días
Consumando su hamartía
Inspirando a sus oyentes
El horror a los jodíos
“comunistas”
Que seguían con gran celo
A Don Petro y Don Iván.
(…)
Y el buen Danny la miraba,
la miraba,
la miraba,
Y queriendo hablar, no hablaba,
Y sentía su alma esclava
De la pella senadora de mirada tentadora,
Y un ardor nunca sentido
De mandar, sobrecogiole.
¡Ese ardor! (…)
Este Danny el hombre adusto
De repente sintió el gusto
De la guerra y la codicia,
Del poder y la subida y la malicia
Del Uribe.
Su cabeza
De repente abandonaron
Pensamientos razonables de tecnócrata.
Y dejando su postura de erudito
Y en coloquio con la pella
Cortesana,
Se marchó con la Consulta
cual bendito
A la vista de la muda,
¡A la vista de la absorta turbamulta!
Mario Yepes Londoño. Envigado, marzo 16 de 2026