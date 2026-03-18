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(Parodia de algunos versos de PALEMÓN EL ESTILITA, cometidos por Guillermo Valencia, bisabuelo de la Paloma de la Guerra)

Danny Oviedo, economista,

Ascensor al viejo Uribe,

Que creyó con inocencia las astucias

d’este demonio,

Pentolítica “Paloma” de gobierno

Ha soñado con caverna por mansión

Para su mal.

Seducido por la harpía

Y feliz con su jauría

Se ha entregado hace tres días

Consumando su hamartía

Inspirando a sus oyentes

El horror a los jodíos

“comunistas”

Que seguían con gran celo

A Don Petro y Don Iván.

(…)

Y el buen Danny la miraba,

la miraba,

la miraba,

Y queriendo hablar, no hablaba,

Y sentía su alma esclava

De la pella senadora de mirada tentadora,

Y un ardor nunca sentido

De mandar, sobrecogiole.

¡Ese ardor! (…)

Este Danny el hombre adusto

De repente sintió el gusto

De la guerra y la codicia,

Del poder y la subida y la malicia

Del Uribe.

Su cabeza

De repente abandonaron

Pensamientos razonables de tecnócrata.

Y dejando su postura de erudito

Y en coloquio con la pella

Cortesana,

Se marchó con la Consulta

cual bendito

A la vista de la muda,

¡A la vista de la absorta turbamulta!

Mario Yepes Londoño. Envigado, marzo 16 de 2026