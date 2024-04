La democracia de Venezuela necesita dirigentes, no héroes

En una reciente visita a la ciudad de Cúcuta presencié la siguiente situación: en un semáforo de la ciudad, un hombre vendía figuras de animales hechos con billetes de bolívares, esto no me sorprendió porque en el interior del país es popular también verlos. Lo que me llamó la atención fue el disfraz que utilizaba, el cual simulaba ser un supermán criollo con gorra y un bigote pronunciado. Junto a él un cartel que decía: “soy SuperBigote, el héroe que acabó con la economía de Venezuela. Gracias a todos los que apoyan mi forma de trabajo”.

Este mensaje, y la forma como estaba disfrazado aquel hombre, me causó curiosidad, porque claramente hacía alusión a Nicolás Maduro. Así que consulté con algunas personas que tuvieron que salir de Venezuela y ahora trabajan en la frontera sobre aquel personaje. Me contaron que tal héroe sí existe, que es una estrategia mediática que se inventó el régimen para empatizar con los ciudadanos, en especial con los más jóvenes.

Motivado en conocer a fondo este hecho ficcional, ingresé a internet y con una breve búsqueda pude localizar uno de los episodios de la caricatura SuperBigote. En esa ocasión, aparece Maduro ante una multitud de ciudadanos que lo aplauden y le manifiestan que creen en él y lo apoyarán de forma incondicional en las próximas elecciones presidenciales. Con un tono heroico, Maduro agradece al pueblo con las siguientes palabras: “Cada uno de ustedes me ha acompañado en estos años de crecimiento y victorias, no vamos a dejar que llegue esa gente de los apellidos, porque cuando han ganado ellos, pierde el pueblo”. La euforia es evidente en los ciudadanos de este universo madurista. De repente, un personaje dice: Maduro, cuentas con mi apoyo y el de toda Venezuela. Entonces Maduro contesta: ¡Yo no soy el candidato, los candidatos son ustedes! El capítulo termina con un Nicolás Maduro, ahora convertido en SuperBigote, acomodándose las botas, guantes, anillo y gorra, en la cima de una montaña sosteniendo la bandera de Venezuela como símbolo de victoria. Quizás en el multiverso esta imagen del héroe bolivariano con la bandera en la mano sea una copia de la icónica fotografía “Alzando la bandera en Iwo Jima”, protagonizada por cinco marines de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas nada me sorprendería.

Indignado por lo que vi, me pregunto sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de compartir este tipo de mensajes, en especial con los niños, niñas y adolescentes, los cuales creen ver simples caricaturas, pero el mensaje oculto está años luz de ser una inocente historia de unidad. Vale resaltar que este tipo de estrategias mediáticas de persuasión no son nuevas, han sido utilizadas por todo el mundo y bajo todo tipo de formatos, incluso en los más devastadores episodios de la historia, como fue el caso de la Alemania nazi. Es evidente después de ver estos contenidos que existen buenos y malos venezolanos, es decir, que quienes no estén con el régimen serán castigados por el justiciero SuperBigote.

Fue interesante escuchar las conversaciones en los cafés de la ciudad respecto a la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. Muchas personas defendían la postura del Gobierno colombiano al aceptar el llamado a ser observador en las próximas elecciones. Otras declaraban que es inadmisible que, en medio de una dictadura, donde la oposición no tiene cabida, gobiernos como el de Petro validen su actuar creyendo que puede ayudar a resolver las grandes inequidades que tienen, cuando no han podido resolver los problemas internos. Esto último me dejó pensando que quizás estemos frente a la aparición de otro gran superhéroe, SuperPetro, que desplegando su superpoder de la ubicuidad logra estar en todos los lugares al tiempo luchando por la democracia, la igualdad y la felicidad, como lo declara en la caricatura SuperBigote. Ante la evidencia ficcional no está demás estar atentos a la P que se dibuje en el cielo como muestra fehaciente de que el cambio se aproxima.

A pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, no se avizora participación alguna de la oposición, solo basta ver el tarjetón electoral, en el cual aparece 13 veces Maduro como candidato. Nada raro que al sentirse un superhéroe haya asegurado que su universo estuviera limpio de villanos antibolivarianos.

Mientras tanto, en un conversatorio impulsado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se afirmó que, en la actualidad, el 27 % de la población total de la ciudad de Cúcuta son migrantes venezolanos y población retornada. Es decir, de los más de un millón de habitantes de la ciudad fronteriza, unos 219.415 son personas migrantes venezolanas o población retornada que desde hace varios años tenía como residencia ciudades venezolanas y que hoy presentan vocación de permanencia. Una de estas personas es el hombre que se gana la vida en los semáforos de Cúcuta haciendo figuras de animales con billetes bolivarianos, mientras hace una parodia de la parodia de un “superhéroe” que lo ha obligado a cruzar la frontera cada semana con la esperanza de construir un mejor futuro para su familia, porque en el universo ficcional que montó el régimen, él es el villano de la historia.