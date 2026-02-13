Promesas, promesas, promesas

Resume e infórmame rápido

Con ocasión de las próximas elecciones, están apareciendo en la provincia una cantidad de cazavotos desconocidos con ansias de ser senadores. Van a las distintas capitales con un libreto que incluye visitas a los sitios emblemáticos, lagarteadas en los medios de comunicación locales y charlas con una escasísima participación de personas que las llevan con espejo.

De alguna manera obtienen el rosario de necesidades de cada lugar y llevan soluciones ofreciendo el oro y el moro con tal de que voten. Por ello, aquí en el Valle del Cauca todas estas personalidades llegan con el mismo cuento: que van a ampliar el dragado de Buenaventura: puro cuento. Que van a hacer la carretera Mulaló-Loboguerrero: mentirosos. Que van a terminar la doble calzada de Buenaventura: falso. Que van a abogar por la descentralización en la adjudicación de las obras públicas: pajudos. Lo peor del cuento es que hay muchos desocupados que asisten a estas reuniones y no faltan los ilusos que caen en la trampa.

Lo anterior no significa que no haya candidatos de reconocida trayectoria que algo de lo que se comprometen lo cumplan. Desafortunadamente son una pírrica minoría. Pero, volviendo a lo anterior, estamos hasta la coronilla de estos ilustres desconocidos que están perdiendo su tiempo con las promesas que están haciendo porque ni ellos mismos se las creen.

No más blablablá y, como dicen, zapatero a tu zapato. No pierdan más tiempo y energías, prometiendo, repito, lo que no van a cumplir.

Los electores ya no comen cuento y tienen ya una buena capacidad de discernimiento como para no caer en la trampa de estos nuevos “mejores amigos” que jamás de los jamases volveremos a ver por estos lares.