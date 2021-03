Lenguaje no sexista: algunas consideraciones (3.ª parte)

Uno de los recursos más frecuentes en la búsqueda de un lenguaje no sexista es el desdoblamiento léxico, es decir, hacer referencia a «niños y niñas», «ciudadanos y ciudadanas», etc. La propia RAE lo considera «una justa referencia a la presencia de la mujer» cuando se usa de forma «atinada y oportuna». Con esto se refiere sobre todo a los vocativos, por motivos de cortesía: «Buenas noches, damas y caballeros». También es útil en contextos de ambigüedad. Pensemos en algo como: «prohibidos los parrilleros en moto» (¿incluye a las parrilleras?).

No solo sobre los desdoblamientos, sino respecto a casi cualquier alternativa de lenguaje no sexista, creo que hay cabida para la sensibilidad de cada persona. Vuelvo al principio: los hablantes tenemos el poder sobre la lengua, es decir, de ajustarla a nuestras necesidades. Pero también creo que la comunicación efectiva, fluida, que no dé lugar a equívocos, es deseable.

Si se opta por el desdoblamiento, es necesario hacerlo con cuidado: «El odio entre los inquilinos» puede ser distinto a «el odio entre los inquilinos y las inquilinas». Asimismo, puede ser problemático el uso de fórmulas como: «las y los profesores», pues el artículo femenino estaría recayendo sobre un sustantivo masculino. En ese caso, «las profesoras y los profesores» podría ser más adecuado. Algo como «la responsabilidad es de los alumnos o las alumnas», por llevar una conjunción disyuntiva («o»), puede generar confusión (¿significa que «la responsabilidad» recaerá solo sobre uno de los dos grupos o es apenas un desdoblamiento?). En ese caso, hay manuales que recomiendan omitir el artículo: «la responsabilidad es de los alumnos o alumnas».

En conclusión, lo ideal es que el desdoblamiento, sobre todo cuando pretende ser exhaustivo, no distraiga, canse o entorpezca la comunicación, mucho menos que cambie el sentido de lo que queremos decir. En vocativos, cuando pueda haber ambigüedad o en contextos históricamente discriminatorios, creo que el desdoblamiento es adecuado. Próximamente, para ir cerrando esta serie, me referiré a otras alternativas.

