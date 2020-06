Líderes sociales: historias debidas

Estas tres “historias de vida” de estos líderes son, por jugar con las palabras, “historias debidas” para que superemos la indolencia frente a esta matazón, que es terrible no solo por el drama humano detrás de cada crimen sino además por sus graves efectos sobre nuestra precaria democracia. Cada asesinato de un líder social es un empobrecimiento de la democracia, pues sin líderes sociales que puedan ejercer sin temores su derecho a defender derechos no puede haber una democracia vibrante.

Maritza Isabel Quiroz Leiva tenía 60 años cuando fue asesinada, el 5 de enero de 2019, en su vivienda en la vereda de San Isidro, de Santa Marta. Ya había sufrido la violencia. Era de Valledupar, pero se tuvo que desplazar, junto con su familia, a Ciénaga, en donde lograron reconstruir su vida y prosperar. Pero su esposo fue asesinado. Tuvo que desplazarse de nuevo y terminó, con sus hijos, en Santa Marta, en condiciones muy difíciles. Pero con el coraje que la caracterizaba, Maritza Quiroz siguió luchando no solo por su familia, sino además por el bienestar de la comunidad. Logró que sus cinco hijos sean profesionales. Y alternó su trabajo en el campo con su liderazgo comunitario, en particular en defensa de los derechos de la comunidad afrodescendiente y de las mujeres desplazadas. Al momento de su asesinato, era suplente en la Mesa de Víctimas de Santa Marta y firme defensora del Acuerdo de Paz. Había recibido amenazas en 2018 y la Corte Constitucional había solicitado medidas de protección para su vida, pero fue asesinada.