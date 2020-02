Lo que se paga con sangre

Así como la legalización del alcohol no volvió a la humanidad alcohólica, legalizar va a reducir el problema de la droga a sus verdaderas proporciones, sacando del juego a las mafias, que son su mayor peligro, y ya no tendremos que pagar con sangre, con prisiones horrendas y con destinos destrozados, esos vientos de modernidad que nunca nos trajeron los gobiernos abyectos y los políticos corruptos.

Esas cosas no las trajeron ni los viejos dueños de la tierra, ni los viejos políticos: nuestra política es tan mezquina que todavía hoy no hay una carretera completa de doble calzada entre las dos principales ciudades del país, y a duras penas están intentando superar un atraso vial de largas décadas.