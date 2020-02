¿Los colombianos tenemos un código cultural?

A propósito, Rapaille es el culpable de que usted tome café no por el sabor del grano, sino por su aroma. Este francés, después analizar la cultura cafetera y a sus consumidores, llegó a la conclusión de que es más poderoso el sentido del olfato que el del gusto al momento que una tribu de consumidores abordan una buena taza. No hubiera llegado a esta conclusión de no haber estudiado y caminado las condiciones y el ambiente cafetero. Para esto sirve estereotipar por medio de un verbo a los millones y millones de habitantes del mundo.

El mismo producto, con la misma táctica, no se logra mercadear de igual forma a un francés o un alemán. Cada uno tiene una voz cultural que hace necesario entenderla. No es fácil comprender la mente vietnamita sin intuir que hubo una guerra de más de 20 años y que fue ocupada, en parte de su territorio, por los Estados Unidos de América. En la actualidad, por la velocidad de la comunicación y la transculturización, se hace necesario, por simplicidad, reconocer el fundamento de cada nación, así sea un primer paso para iniciar un conocimiento primario de otras comunidades.