Los imperdibles del Mercado del Río

Ir al mercado es, para mí, como ir a un templo. Le rendimos culto a la comida, ponemos atención al sermón del vendedor, leemos la palabra en cada aviso y es una visita casi semanal. Creo en el poder curativo de los alimentos y en el poder para hacer que un corazón esté contento.

Ahora, como yo, muchos estamos familiarizados con los típicos mercados colombianos o plazas en donde podemos encontrar la fruta más fresca o mariscos de primera calidad, donde tenemos claro que nuestros productos locales predominan, donde encontramos los ingredientes de un buen ajiaco, un buen cholado y hasta las hierbas para curar un mal de amores. Pero cuando a este tipo de concepto le agregamos el llamado estilo gourmet, el término que conocemos como mercado cobra otro significado.

Medellín, cuenta con tres templos de comida gourmet imperdibles en la ruta gastronómica por al ciudad, el Mercado del Tranvía, Mercado del río la Estrada y Mercado del río industriales, los cuales terminan convirtiéndose en una ruta por el mundo a través del paladar. Sin duda uno de de mis favoritos, es el Mercado del Río industriales.

El Mercado del río (Calle 24 #48-28), adaptó el formato de mercado europeo y mexicano dió vida en el sector de ciudad del río, fue en el 2016 que abrió sus puertas convirtiéndose en el primer mercado gourmet del país, y en el epicentro gastronómico más completo y lleno de variedad que he encontrado en esta ciudad.

Ladrillo y metal, estos son los materiales principales del mercado, sus espacios, conservan el aire de la época en que fue construida y la presencia de una estación del tren. El estilo del lugar un poco bohemio, tiene todavía la apariencia de lo que alguna vez fue, una bodega de jabones que compartía rasgos con el Ferrocarril de Antioquia. Hoy está llena de cultura, música y sobre todo buena comida.

Llegar con el estómago vacío y con amigos, es la primera recomendación, pues la amplia variedad de comida será ideal para probar y compartir.

A pesar de abrir sus puertas a las 9:00am, es preferible llegar sobre las 12, ya que a esta hora es cuando los olores a gloria empiezan a desbordar las puertas de los restaurantes.

Mi primera parada en este viaje gastronómico fue en “Jabalí” y es que como si ya no rindiéramos culto a la comida en general, hace más de dos años este restaurante, se ha vuelto el restaurante por excelencia que le rinde culto al cerdo.

Muchos restaurantes implementan en su carta platillos que van acompañados de cerdo, pero Jabalí fue el pionero en ofrecer platos dedicados únicamente a este producto; son alrededor de 40 sabores que tiene el cerdo y que nos vuelve amantes a los que no lo somos y fieles seguidores a los que sí.

Me bastó con probar su codito de cerdo de piel crocante y de bronceado perfecto, el cual se cuece por 12 horas y se sirve con mostaza antigua y naranja o sus cochinillos rellenos, envueltos en lo que parecían alas de tocineta, rellenos de queso fundido, para entender, porque hacen que este animal se vuelva casi celestial en cada bocado.

Para seguir muriendo de placer, me encontré con La Olla Atómica. Siempre he pensado que la mejor prueba de amistad es engordar juntos, por eso mis acompañantes me ayudaron a probar unas arepas que seguramente extrañaré por mucho tiempo, pues el relleno perfecto de cada una variaba entre, chicharrón, maicitos moleculares y camarones en salsa de la casa. No eran blancas ni amarillas, simplemente eran perfectas, de borde crocante que solo desbordaba felicidad en cada mordida. Una propuesta que han llegado para transformar la tradición de la arepa rellena, sin perder la esencia del sabor de las abuelas.

Entre comida y comida no puede faltar un buen vino y he aquí en la Enoteca donde el maridaje cobra sentido y armoniza eso sí con un buen vino blanco y fruta fresca, lo que sería una tarde llena de placer.

Para refrescar lo que queda del día, descubrí como una receta simple puede hacer un acompañante muy sofisticado, pues en I love cheladas, una soda helada con un borde definido al gusto, salado o dulce, una mezcla perfecta llena de frutas frescas, delicioso zumos, hielos y soda bien fría, sin duda la hacen la bebida perfecta para cerrar un día en Medellín.

Los mercados gourmet son un concepto innovador y bastante atractivo al cual acudir en cualquier momento del día, ya sea para comer rápido o simplemente disfrutar de la tarde en compañía de platillos que van más allá de un simple food court o de un puesto tradicional.

Mercado del Río le apuesta a espacios abiertos, donde chefs y comensales comparten espacios. Le apuestan a un ambiente y experiencias abiertas, honestas y responsables, un diseño exclusivo, una arquitectura histórica, y una decoración e iluminación vanguardista, suelen ser algunos de los elementos diferenciadores que caracterizan y convierten en irrepetibles estos nuevos templos gastronómicos, este es sin duda un punto de encuentro y desarrollo de la cultura, el comercio tradicional (campesino) y la industria turística que no debe dejar de visitar.