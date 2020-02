Los sistemas centralizados de videovigilancia son sistemas de vigilancia masiva

En relación con este proyecto de decreto, vale la pena también pedirle al Ministerio de Defensa mejorar sus prácticas de consulta pública de regulaciones. La norma sugiere un plazo mínimo de 15 días para hacer consultas públicas, este proyecto de decreto fue abierto por un plazo de 10 días hábiles que cerraron en un sábado. No me sorprende que, como dicen en su página, tuvieran pocas respuestas, deben intentar cumplir con el propósito para facilitar mecanismos de consulta pública. Karisma , donde trabajo, envió comentarios unos días después del cierre. Espero que esto no evite que los comentarios sean considerados.

Sobre quién puede acceder, el proyecto de decreto no solo no ofrece límites o controles al acceso de la Policía Nacional al sistema, sino que, en su motivación se presenta como un “mecanismo de apoyo para los organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Pública”, lo que parece dar un alcance que ni la ley imaginó.

La propuesta no consigue justificar el sistema, tampoco lo hizo la ley. Las buenas prácticas en la reglamentación obligan a que se presenten análisis de impacto normativo, económico y de derechos humanos. La propuesta de decreto no las presenta, simplemente justifica el sistema en lugares comunes sobre seguridad y a creer -con fe ciega- en que la tecnología la puede garantizar.

En primer lugar, como este proyecto de decreto se soporta en una norma cuestionada, no sorprende que reproduzca los pecados de la que le da origen respecto de los estándares de derechos humanos. Pero dada la granularidad de una regulación de este tipo se pueden mirar otros detalles, a esos me referiré.