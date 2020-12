En nuestra condición de familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados por las Farc el 11 de abril de 2002 y asesinados por la misma guerrilla el 18 de junio de 2007, cordialmente nos dirigimos a usted con el fin de manifestar nuestro malestar e indignación por la publicación en El Espectador de una captura de pantalla de un video no autorizado, la difusión de información reservada de una diligencia de carácter privado y la comunicación de información falsa sobre los motivos de la masacre de los diputados.

En primer lugar, nos permitimos aclarar que los videos de la referencia fueron entregados a la JEP en una diligencia de carácter reservado y por lo tanto previamente advirtieron que la información conocida ahí no podía ser compartida a nadie externo a la JEP, procuradora delegada, compareciente, abogados, víctimas acreditadas y autorizadas para participar en la misma.

En segundo lugar, publicaron una captura de pantalla e hicieron comentarios sobre unos videos que fueron grabados sin el consentimiento de los diputados, quienes en ese momento, se opusieron a que el Grillo nos los enviara como prueba de supervivencia, pues se violentaba la privacidad. Aclaramos que los familiares aun no hemos recibido, ni hemos visto esos videos.

En tercer lugar, en la nota aseguran en dos oportunidades que “los doce diputados del Valle del Cauca, fueron asesinados en 2007 en medio de un intento de rescate de la Fuerza Pública”, lo que es totalmente falso pues asesinaron once diputados y no doce como menciona el artículo, dado que el Dr. Sigifredo López sobrevivió. Y la masacre se produjo en medio de una confusión de dos bloques de las Farc y no por un intento de rescate militar como lo señala la nota.

Alias “el Grillo” reiteró que se trató de una confusión entre el frente 60 y una columna del frente 29, dejó claro que no hubo un intento de rescate militar y aseguró que en la zona no había mercenarios. Esa historia la inventó el bloque occidental en el 2007, para tratar de incriminar a los militares. No obstante ha sido desmentida varias veces: por Sigifredo López, cuando recobró la libertad en 2009; por Pablo Catatumbo, durante el acto de reconocimiento de responsabilidades de las Farc que se realizó en Cali, el 1 diciembre de 2016; por los miembros del antiguo Secretariado de las Farc en varias oportunidades, finalmente por el Grillo, quien asumió la responsabilidad personal del genocidio de los diputados, frente a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, en la diligencia del pasado viernes 4 de diciembre.

Alias “el Grillo” narró lo que ya era de público conocimiento: una columna del frente 29 entró a la zona donde estaba el frente 60 con los diputados. Los del 29 pensaron que los del 60 eran del Eln y les dispararon, al escuchar los disparos los guerrilleros del 60 pensaron que los del 29 venían con el Ejército y que se trataba de un operativo de rescate, así que obedeciendo la orden del Grillo, y del Secretariado, asesinaron a los secuestrados.

El Grillo asumió la responsabilidad de la masacre de los diputados, como también lo hicieron los miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Hecho que ellos califican como el error más grande de esa organización armada al margen de la ley.

Reconstruir la verdad resulta necesario para el logro de la paz y la reconciliación; empero, hacer públicos momentos casi íntimos de la tortura a que fueron sometidos los diputados resulta ofensivo para sus deudos y deja en nosotros la sensación de que se trata de un mecanismo exculpatorio y revictimizante.

Los familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados por las Farc nos sentimos violentados, ultrajados y humillados, sometidos a convertir en mercancía publicitaria el sufrimiento de nuestros parientes.

Ángela María Giraldo Cadavid. Hermana del diputado Francisco Javier Giraldo Cadavid.

Sigifredo López Tobón. Diputado del Valle del Cauca secuestrado por las Farc y sobreviviente de la masacre.

Diana Carolina Charry Sánchez. Hija del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga.

Juliana Andres Orozco Jaramillo. Hija del diputado Nacianceno Orozco Grisales.

Diego Quintero Herrera. Hermano del diputado Alberto Quintero Herrera.

Diego Fernando Barragán Ríos. Hijo del diputado Carlos Alberto Barragán López.

Sebastián Arismendy Mesa. Hijo del diputado Héctor Fabio Arismendy Ospina.

Juan Sebastián Pérez Grajales. Hijo del diputado Edison Pérez Núñez.

Brillith Hoyos Loaiza. Hija del diputado Jairo Javier Hoyos Salcedo.

Diana Echeverry Gómez. Hija del diputado Ramiro Echeverry Sánchez.

Juan Carlos Narváez Jiménez. Hijo del diputado Juan Carlos Narváez Reyes.

Natalie Varela García. Sobrina del diputado Rufino Varela Cobo.

Gloria Amparo Narváez Reyes. Hermana del diputado Juan Carlos Narváez Reyes.