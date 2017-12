Mauricio Gómez protesta por una columna

En relación con las afirmaciones falsas, tendenciosas y maliciosas contenidas en la nota de la sección de Opinión de su diario electrónico del pasado 27 de diciembre de 2017, me permito hacer las siguientes manifestaciones:

EI señor forge Gómez Pinilla es un periodista reconocido por estar a sueldo del hoy senador Horacio Serpa mediante prebendas, gabelas y contratos. En tal calidad desarrolla periódicamente, frente a los escasos avances en la investigación del asesinato de mi padre, sistemáticas labores de desinformación a la opinión pública que rayan en conductas típicas del Código Penal, labores que complementa con infundios y ofensas a los miembros de mi familia, en una clara extensión de la violencia mortal que hemos padecido y con pretensión vana de silenciarnos frente a la impunidad vergonzosa en la que se mantiene el asesinato.

La ridícula nota que ha publicado su diario es una nueva gestión del periodista a sueldo, hecha en beneficio de su patrón y que busca distraer a la opinión frente al significativo avance reciente que implica, para la búsqueda de la verdad en el homicidio de Álvaro Gómez, la declaratoria de este crimen como de lesa humanidad.

3, Lo afirmado por Gómez Pinilla respecto de su interacción es falso en múltiples aspectos:

3.1. No soy ni he sido ni seré responsable del archivo gráfico ni periodístico del noticiero CM&.

3.2. No es cierto que las directivas del Noticiero CM& me hayan encargado en forma alguna atender la solicitud de Gómez Pinilla.

3.3. Gómez Pinilla me solicitó por teléfono una entrevista del abogado Marceliano Cabezas y supuse que la misma estaba en el archivo periodístico del Noticiero 24 Horas y en ningún momento asumí el compromiso de buscarlo en el archivo de CM&.

3.4. El archivo del Noticiero 24 Horas, en efecto en la actualidad, no se encuentra funcionando por incapacidad médica del encargado.

3.5. No tengo conocimiento de si existe o no una entrevista del mencionado abogado Marceliano Cabezas y por lo tanto no carameleo a nadie respecto de dicho supuesto documento.

4. Las protestas, suposiciones e insinuaciones de la nota del señor Gómez Pinilla, como todos sus anteriores trabajos, están marcados por el deber servil y la ausencia total de pruebas. Su publicación por parte de El Espectador avergüenza y mancilla la tradición periodística de esa casa Editorial.

Solicito la rectfficación de la información falsa publicada por el Diario en cabeza de Gómez Pinilla y la publicación de la presente comunicación como mínimo resarcimiento de la afectación causada por el lamentable ejercicio de periodismo a sueldo que El Espectador patrocina y con el que lesiona la integridad de mi familia como víctimas de la violencia y ciudadanos que buscamos, legítimamente y en el marco de nuestros derechos constitucionales, la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Mauricio Gómez Escobar. Bogotá.