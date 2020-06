Por: Herman Esguerra Villamizar*

Los siguientes datos de distribución poblacional por edad, y que corresponden al censo de 2018, nos refieren que en Colombia somos 48.258.494 de personas. De ellas, las mujeres suman 24.705.276 (51,2 %) y los hombres 23.553.218 (48,8 %). Del total de mujeres, el 3,39 % (1.635.962), y del total de hombres, el 2,63 % (1.269.198) son mayores de 70 años; esto es, 2.905.160 son abuelitos que hacen parte de nuestra población. Todos ellos, hombres y mujeres, fueron personas que hace más de 70 años nacieron en los diferentes sitios de nuestra geografía y que, desde allí o migrados a otros espacios o ciudades, construyeron buena parte de este, nuestro país moderno. Sí, ellos fueron campesinos, obreros, trabajadores de la industria, obras públicas o servicios; policías, técnicos, maestros, artistas, oficinistas, profesionales, todos. Hombres y mujeres que no solo participaron en la construcción de nuestro país, sino que también lo hicieron en la composición demográfica dando hijos, nietos y aún bisnietos, y que en su gran mayoría nos sentimos orgullosos y merecedores del apelativo de abuelitos; y este apelativo, no solo es por tener nietos, sino por ser fruto de afecto, tener una posición valiosa y un puesto muy significativo en la familia, la comunidad y la sociedad que nos correspondió.

Mas estos casi tres millones de mujeres y hombres, en su gran mayoría, por características estructurales de nuestra sociedad, tienen poco. Algunos de ellos no tuvieron educación completa y muchos escasamente alcanzaron la primaria; otros, por sus características laborales y de indefensión social, no cotizaron para una pensión ni pudieron ahorrar una dote para el final; otros, por cosas de la vida y de nuestra sociedad, no escalaron de estrato o posición social y están allá, abajo. Otros, no la mayoría, anduvimos con más suerte y alcanzamos educación, y en casos hasta doctoral, y algunos encumbramos la ciencia y la academia; la pensión, en algunos lo justo o necesario y, en otros, hasta exagerada; de posición social se escaló hasta la cúspide y de vivienda, desde casa sencilla hasta mansión. En salud, la mayoría pertenece al Sisbén o al régimen subsidiado, pocos al contributivo y escasos al prepagado. Este es el retrato ligero de los mayores de 70 años.

El tiempo y la vida traen enfermedad, hay daños en el corazón y los pulmones; nuestras arterias se endurecen o se obstruyen y esto puede hacernos daño; nuestros sistemas inmune y hormonal pueden hacerse insuficientes; nuestra mente, memoria y lucidez pueden cambiar o deteriorarse. Son morbilidades que nos hacen débiles, nos acortan la vida y comprometen su calidad. Los años traen la vejez con piel flácida y con arrugas de gravedad, huesos frágiles, voz de abuelo, paso lento, cabello blanco, visión borrosa y mirada de lejanía y de recuerdo. Este es el curso normal que hace el paso de los años y que en mayor o menor grado acompaña al proceso de la vida. Así estamos los mayores de 70 años.

La infección por el COVID-19 apareció en Wuhan, China, hacia diciembre de 2019. Tiene dos características de importancia: gran capacidad de contagio y baja letalidad. Se expandió rápidamente, a tal punto que se extendió en todos los países del mundo; de ahí su denominaciónde pandemia. En la actualidad, han sucedido 8.000.847 infectados y de ellos han muerto por la enfermedad 436.632 (5,46 %) (1). A nivel mundial se han presentado importantes afectaciones, siendo las de mayor importancia la vida (salud) y la productividad (economía).

En Colombia apareció el primer caso el 6 de marzo de 2020. A junio 15 se registran 53.063 infectados, de ellos han muerto 1.726 (3,25 %). Del total de infectados, 49.282 (92,87 %) son menores de 70 años y 3.781 (7,12 %) son mayores de 70 años. De los infectados menores de 70 años han muerto 877 (1,78 %) y de los infectados mayores de 70 años han muerto 84‬9 (22,45 %). De los 1.726 muertos, 877 (50,81 %) son menores de 70 años y 849 (49,19 %) son mayores de 70 años (2). La interpretación de estos datos sería: que el 49,19 % de los muertos corresponden al grupo de mayores de 70 años, no obstante ser un grupo poblacional mucho menor. Que con base en la población infectada y la población muerta, entre los dos grupos de edad hay una relación de 12,62 : 1, esto es que la población mayor de 70 años presenta 12,62 veces más el riesgo de morir. Que la posibilidad de morir de los mayores de 70 años es de 22,45 %, mientras en los menores de 70 años es de 1,78 %. Que la proporción de muertos en Colombia debida a la infección por el COVID-19 entre los mayores y menores de 70 años es de 49,19: 50,81, esto es aproximado a 50 : 50 o 1 a 1; proporción dada por núcleos poblacionales muy diferentes: los mayores de 70 años (2.905.160) y los menores de 70 años (45.253.334).

Los anteriores datos hablan por sí solos, no tienen justificación ni requieren explicación. Sí recomiendan que es mandatorio y más que necesario el aislamiento por edades; no por ser abuelos o abuelitos en sentido peyorativo, sino porque los mayores de 70 años, por la condiciónde edad, somos muy vulnerables y, en caso de ser infectados por el COVID-19, tenemos un riesgo de morir del 22,45 % (casi 1 de cada 4). Pienso que no se justifica --después de tanta vida-- morir por la infección del COVID-19; así mismo, creo que en esta forma piensa la mayoría de mis contemporáneos, porque a esta edad la vida es aún bonita y queda algo por hacer y dar, así sea desde el aislamiento preventivo obligatorio.

Doy gracias a mi sociedad porque aún me cuida, cuida a mi mujer y cuida a todos mis contemporáneos; porque respeta y considera mi riesgo y vulnerabilidad; porque cuida lo que fui, aún soy y queremos ser; porque tiene en cuenta lo que construí, representé y el futuro que aún aspiramos a tener.

* Presidente de la Academia Nacional de Medicina.

