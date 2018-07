Millones de dólares para que escuchemos podcast

Parece un número exagerado, pero yo recibo al menos 200 correos electrónicos cada semana relacionados con el mundo de los podcast. El Inbox se me llena con mensajes de dos listas de correo, varios newsletter y uno que otro individuo que se quiere conectar.

Rodeada de tanta información, siento que los podcast son un fenómeno incontenible y ando feliz de presenciar su crecimiento en Colombia. Sin embargo, a veces tengo dudas. ¿Qué tal si estoy en una burbuja?

Ya se ha dicho que nosotros —los humanos— ponemos atención a las cosas que confirman nuestras creencias, mientras tendemos ignorar la información que las contradicen. Por eso pensé que estaría bien hacer un chequeo de realidad y examinar si en efecto los podcasts van a ser un medio que se escucha cotidianamente, como promete mi bandeja de entrada.

Decidí, entonces, tomar noticias publicadas en los últimos meses como evidencia y me di cuenta de que el tema clave es la distribución. Todo parece indicar que lo más importante en este momento es mejorar los canales que la gente utiliza para escuchar.

Entonces, he aquí aquí el primer hallazgo: el 4 de mayo se anunció que Pocket Casts, una de las mejores aplicaciones para escuchar programas, había sido comprada por un grupo de gigantes en la producción de podcast (WNYC, NPR, WBEZ Chicago y This American Life; todas organizaciones sin ánimo de lucro).

Los australianos que desarrollaron la aplicación habían recibido otras propuestas de compra antes, pero en este caso la oferta incluía algo más allá del dinero: la misión de expandir los podcast en el mundo.

No sabemos cuánto fue el monto de la transacción —hablamos de millones de dólares— y aún así esta compra es significativa para la expansión del medio porque tenemos a varios gigantes invirtiendo con propósitos altruistas.

Por otro lado, parece que la distribución de podcast también es un negocio en expansión. De eso nos habla el caso de CastBox, otra aplicación que en abril cerró un trato por 13.5 millones de dólares. Es más, desde que fue fundada en 2016, la compañía ha recibido 29.5 millones de dólares en inversiones y su plan es hacer ‘el Netflix de los podcast’.

Al mirar a Colombia encuentro poca información. No hay reportes de compras millonarias en la prensa nacional, y tampoco se paga mucho a los productores de podcast (se los digo yo, que me la paso mandando cotizaciones). Los esfuerzos acá están centrados en conquistar oídos.

Si en Estados Unidos hay gente preguntándose cómo hacer plataformas exitosas, aquí nos estamos preguntando cómo hacer el primer podcast bueno. O cómo lograr que más gente le dedique tiempo a escuchar este tipo de contenido. Tenemos un problema de huevo y gallina: no hay buenos programas porque no hay suficiente audiencia y la gente no escucha porque todavía no hay buenos programas.

Pero hay una esperanza. Google acaba de entrar en el juego (esa es la tercera noticia). El martes 17 de junio lanzó una aplicación para escuchar podcast, que vendría preinstalada en los celulares Android. Y como la mayoría de nosotros tiene Android, pues va a ser mucho más fácil empezar a escuchar.

Google puede ayudar mucho a la difusión porque no solo traen el poder del default (que algo ya venga preinstalado) sino que son buenos diseñando cosas que se puedan compartir, miren estos links directos a programas para los que ya tienen la aplicación en su celular.

Después de haberme topado con estas noticias sigo convencida de mis creencias (sigo sesgada). Los podcasts se van a volver cada vez más populares. No espero que todos los colombianos sean tan obsesivos como yo y se suscriban a múltiples boletines de correo, pero sí que oigan programas en la aplicación de Google, en Spotify o —por qué no— la web de El Espectador.

En todo caso queda la pregunta: ¿cuál es la línea de tiempo? ¿Cuántos años faltan para que exista una industria de podcast acá en Colombia? ¿5? ¿20? No sé y me preocupa que, al estar en mi propia burbuja, la realidad resulte ser más demorada de lo que yo quisiera. Habrá que ver.