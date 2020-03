Mundo coronado: decretemos una tregua planetaria

Naturalmente, los países más afectados deben asumir medidas radicales como Italia. Pero países como Colombia, con pocos casos, no deben esperar que el fenómeno se agrave. Hay que tomar medidas preventivas severas como acaba de hacer El Salvador (sin un caso aún) y la alcaldesa de Bogotá. En Europa no se puede dejar solos a Italia, Francia y España que son los países más afectados de la región. Debe haber una respuesta de la Unión Europea. Debe haber una respuesta de la ONU.

El planeta está lanzando un grito de ayuda: por favor, denme una tregua. Quiero respirar. Un filósofo había dicho ya: por favor detengan el mundo que me quiero bajar de él. Ya habíamos dicho también en un artículo anterior que la Amazonía clamaba ayuda. Hoy el planeta entero pide ayuda. Hagamos como Italia. Démosle un mes de tregua al mundo. Dejémoslo respirar. Desaceleremos todo. Hay una corriente de pensadores de todas las disciplinas que desde hace años propone slow life. La vida lenta. A ritmo humano. La música y el idioma italiano nos enseñan: andamento lento, adagio, allegro ma non troppo.