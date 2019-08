“Nada es privado”

none

Para reivindicar la transcendencia del periodismo en el caos actual de información hay que destacar la labor de la periodista Carole Cadwalladr, del diario The Guardian. Gracias a cientos de horas de investigación, ella estableció los vínculos entre CA y el brexit, y de Nigel Farage —activista brexit— con la campaña de Trump.

No es necesario creer en la teoría de la conspiración para encontrar que en la elección de Trump y del brexit existe un factor común: la manipulación política de las masas a través de la utilización de sus datos personales. Estos triunfos que situaron al mundo en una era impredecible utilizaron un arma política letal: Cambridge Analytica (CA), la compañía que hacía alarde de manejar las técnicas para prever el comportamiento humano, gracias a la big data y la psicografía (“podemos predecir la personalidad de cada votante en Estados Unidos”).