Pandemia en la economía mundial

Por ahora todo es incierto. No se puede hablar en este momento de recesión, pero sí de una desaceleración acelerada, valga la redundancia, de la economía mundial. Al final va a ganar la economía más fuerte que logre aguantar el virus. Por ahora, economías como la colombiana, que sigan dependiendo de los insumos chinos y de bienes bursátiles como el petróleo, cuyo precio ha tenido sus mayores pérdidas en más de una década, no tienen otra que esperar a que China se estabilice y que todo vuelva a la normalidad.

Muchas empresas del mundo, como Apple, dependen de insumos chinos, los cuales o no se están produciendo o no están saliendo del país. Esto ha provocado que no solo las empresas chinas detengan su producción, sino que las extranjeras también lo hagan, lo que ha llevado, por consecuencia, a que los precios suban, los productos escaseen y que las expectativas de crecimiento de las compañías y los países tengan que ser reducidas.