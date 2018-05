Paola Jara habla del desamor y de su música “corta venas”

En este episodio de Esto es amor invitamos a la cantante antioqueña de música popular, Paola Jara, quien estudió música profesional y ha dedicado su vida a este género. La fuerza en su voz transmite el sufrimiento de una pena de amor, a pesar de que sus letras no son un reflejo de su situación personal. Paola mantiene una relación estable desde hace una década.

Le cree a la frase de su mamá que dice “el hombre no deja a la mujer, la mujer deja al hombre” porque, para ella, las mujeres son más seguras al momento de romper una relación.

Por otro lado, recordamos el escándalo de los niños de un jardín de la Alcaldía de Medellín que fueron grabados por un profesor cantando música de despecho y nos dio su opinión al respecto.

Esto es amor es un programa de entrevistas de El Espectador donde diferentes personajes de la vida pública son invitados a responder la pregunta ¿qué es el amor?

Presentado por Natalia Piza (@NataliaPizaC).