Para el coronavirus: ¿dictadura o democracia?

Me gusta creer que veo el panorama de Colombia muy desalentador porque tengo una personalidad fatalista. No obstante, tenemos pocos recursos para diagnóstico y tratamiento, un sistema de salud frágil y una economía débil, sobrecargada de inmigrantes y subempleados que viven del día a día. Nosotros estuvimos a salvo de la crisis mundial de 2008 gracias a que el petróleo subió de precio. Ahora, en cambio, caerá por debajo de 20 dólares el barril. Colombia sería uno de los países peor golpeados por la crisis económica mundial que se avecina.

En Brasil, el presidente no cree que el coronavirus sea una amenaza. Imaginen ustedes si las fantasías dictatoriales de Jair Bolsonaro se hicieran realidad. ¿Qué sería de un país gobernado sin oposición por un personaje que no cree en la amenaza del virus?

Escribí un artículo contradiciendo el de Han , en parte porque su apreciación es incorrecta: lo que él llama “los asiáticos” (Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong, Taiwán y Singapur) no puede englobarse bajo el rótulo de “mentalidad autoritaria”. De lo contrario, por ejemplo, Hong Kong no llevaría casi cinco años de protestas callejeras intermitentes contra la paulatina reducción de libertades democráticas por parte del Partido Comunista de China. Esa idea de que el autoritarismo es un “valor asiático”, en contraposición a las “democracias occidentales”, es una fabricación de las dictaduras capitalistas que se impusieron en algunos países de la región a partir de los años 1960 y 1970, y que en lugares como China aún gobiernan.