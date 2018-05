Para la Habana va un barco que requiere rumbo y ritmo: los retos presentes de Gobierno y Eln

Por: *Luis Eduardo Celis / Asesor de la Redprodepaz.

Gobierno y ELN han pactado que van a continuar el trabajo del V Ciclo en Cuba, buena noticia, es la mejor decisión, Cuba tiene la confianza de las dos partes, el compromiso y profesionalismo para que esta mesa se instale y funcione, y es la continuidad de un trabajo de vieja data por la paz de Colombia desde la Isla de Fidel Castro, quien siempre quiso ver una culminación del conflicto armado Colombiano y a ello se aplicó a fondo y no fueron pocos los sinsabores que se llevó, porque no era una persona que fuera muy proclive al fracaso, ahora volvemos a La Habana, allí funciono una mesa entre el Gobierno del Presidente Uribe y el ELN, entre Diciembre del 2005 y agosto de 2007.

En tres semanas tendremos la primera vuelta presidencial y en siete la segunda vuelta, es clave que estas elecciones se den sin tiros, por lo cual se requiere nuevo cese bilateral, donde es clave un presencia activa de la Misión de la ONU encargada de la verificación del anterior. Nuevo cese bilateral, no podrá ser tan diferente del anterior, seguirá siendo frágil y flexible, de ahí que la ONU tenga mayor presencia en su diseño y en lograr que las dos partes no choquen tanto en medio de la flexibilidad y la fragilidad, de un cese que en un proceso tan incipiente no puede lograr un cese robusto, lo cual implica algún nivel de concentración del ELN y del abandono de sus finanzas, temas delicados de los cuales aún estamos lejos.

Hay expectativa por las definiciones sobre proceso de participación, que es el corazón de este proceso, insisto, sin dinámica de participación ciudadana, social, plural, diversa, este proceso de paz con el ELN no va a madurar, por lo cual se requiere que estos 90 días que le quedan al gobierno del Presidente Santos, se muestre que esta participación es posible y puede mostrar un camino de concertaciones en el punto de transformaciones, propósito totalmente lograble en una sociedad que tiene tantos temas por superar y en el marco de una democracia que constitucionalmente se ha definido como participativa.

Sobre diseño de participación, es perfectamente viable iniciar el dialogo sobre Petróleo, que Ecopetrol presentó en las audiencias de Tocancipá, convocadas por Gobierno y ELN y en donde igualmente el sindicato de la USO tiene interés al igual que actores como la Redprodepaz y otras dinámicas como la Mesa Minero-Energética donde confluyen sindicatos, ambientalistas y comunidades que han levantado su voz ante las problemáticas evidentes que tiene la industria minero y energética a lo largo y ancho del país y la necesidad de nuevos diálogos y concertaciones en un tema clave para el país.

La participación igualmente se puede dar en los territorios de presencia histórica del ELN y donde hay mucho por transformar y que puede articular este proceso con el acordado con las FARC, que tiene un importante anclaje en una dimensión regional, de allí que hay que ir a Arauca, al Catatumbo –donde de paso hay que parar la guerra en curso entre ELN y Los Pelusos- concretar el acuerdo humanitario para el Chocó, al Magdalena Medio y sur del Cesar, al Cauca, Nariño, al Nordeste y Bajo Cauca, allí están los intereses inmediatos del ELN, por su presencia e historia y allí hay mucho por transformar para lograr que esta geografía de la exclusión y el abandono quedé atrás.

Una propuesta para Gobierno y ELN: propónganle al Consejo Nacional de Paz, al Sistema Estatal de Universidades Públicas, a la Conferencia Episcopal, al Consejo Gremial, a la Mesa Social, a la Campaña Paz Completa y a la Redprodepaz, que les presenten una propuesta de participación, que allí se haga un diseño, para adelantar entre el 1 de junio y el 5 de agosto, piénsenlo, allí hay una posibilidad

Lo mejor para las delegaciones que presiden Gustavo Bell y Pablo Beltrán, hay poco tiempo y hay que concretar un rumbo, para que el nuevo presidente con calma y serenidad evalué y concerté con el ELN una continuidad de este proceso, porque hay un dicho Suizo que dice: a una temperatura se cocina la sopa y a otra temperatura se toma la sopa.