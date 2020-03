Para pensar en el aislamiento por el Coronavirus

La forma como entendemos la salud y los sistemas y servicios que hemos diseñado para cuidarla y recuperarla también quedan seriamente cuestionadas con este tipo de epidemias. Pensamos más en la salud individual que en la colectiva. Confiamos más en los medicamentos que en la calidad de la vida y la convivencia amable. Centramos el cuidado en los humanos, y descuidamos o depredamos los demás seres de la naturaleza. Convertimos en negocio rentable para algunos lo que debe ser responsabilidad social y estatal en la atención de la salud. La pandemia expresa, con sus cifras de enfermos y muertos, su clamor por prevención oportuna y atención urgente y calificada para todos. En sus códigos cifrados de incertidumbre y riesgo, nos enseña que no nos hundimos o nos salvamos solos, sino como especie. Que la tierra no nos pertenece, sino que pertenecemos a ella, como nos lo han transmitido nuestras raíces ancestrales. Y que la salud y los sistemas y mecanismos para garantizarla y protegerla deben sustraerse a las leyes y los intereses del mercado y regirse por valores tan esenciales como la equidad, la solidaridad y el buenvivir.

No hay duda de que estamos frente a una pandemia. Es decir: una enfermedad que se expande rápidamente por todo el mundo y nos pone a todos en peligro. Hasta hoy, esta pandemia por coronavirus ha producido más de 200.000 casos en 140 países, de los cuales han muerto 8.000, es decir: cuatro de cada 100 infectados. Si bien es una mortalidad relativamente baja –si se compara, por ejemplo, con el ébola, del que murieron 40 de cada 100 infectados en 2014– puede aumentarse en la medida en que afecte a poblaciones más debilitadas y susceptibles, y los servicios de salud no alcancen a brindar oportunamente la atención requerida.