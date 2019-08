¿Para qué sirve la cadena perpetua?

none

Pero si la cadena perpetua no cambia la situación actual de los violadores de niños, ni protege a estos últimos más de lo que actualmente están, ni eleva el nivel de disuasión a potenciales criminales, ¿a quién le sirve esta norma? A quienes con ella buscan mejorar su imagen o conseguir unos votos más, a cambio de una ilusión pasajera.

¿Qué beneficio obtendrían las víctimas? Con la legislación vigente, sus agresores están en prisión por lo menos hasta que cumplan 78 años, tiempo durante el cual no pueden volver a atentar contra los niños; con la propuesta de cadena perpetua, los menores estarán a salvo de sus ataques hasta que el condenado muera, lo que en Colombia ocurre, estadísticamente, alrededor de los 73 años. Por lo tanto, en cuanto a la protección de las víctimas frente a la reincidencia, la cadena perpetua tampoco aporta nada nuevo.

Por ejemplo: ¿qué impacto puede tener la aplicación de la cadena perpetua frente a quienes cometen delitos contra los menores de edad? Actualmente son castigados con una pena máxima de 60 años y está prohibido concederles beneficios que permitan reducírsela; como solo se puede sancionar penalmente a quien tiene más de 18 años, el más joven de esos criminales terminará de cumplir su pena a los 78. Si tenemos en cuenta que en nuestro país la expectativa de vida son 73 años, alguien condenado por ese delito pasará toda su vida en prisión. Por eso la cadena perpetua no cambia en nada la situación legal que hoy afrontan los violadores de niños.

Nadie quiere ser víctima de un delito; todos queremos vivir en un lugar seguro, donde el Estado sea capaz de garantizar la protección de nuestros derechos; por eso la lucha contra la criminalidad siempre genera simpatía, y la ciudadanía tiende a respaldar a quien hace promesas en ese sentido. Hay que distinguir, sin embargo, entre las propuestas que realmente buscan ofrecer una solución al problema y aquellas que solo pretenden enviar un mensaje tranquilizador a la sociedad a cambio de unos puntos de favorabilidad en las encuestas o de algunos votos. Son estas últimas las que hacen parte de lo que se denomina populismo punitivo: el aprovechamiento de la popularidad que tiene el uso del derecho penal como supuesta panacea contra el crimen, a sabiendas de que no es ni la única ni la mejor forma de combatirlo.