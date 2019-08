Paramunos, agua y coexistencia

none

Gerardo Rodríguez, campesino paramuno, líder de Asopáramo (organización de turismo rural comunitario de protección ambiental y reserva andina de alta montaña), a sus 60 años, nos cuenta con entusiasmo que su vida es el páramo, allí nació y allí piensa morir. En su precaria vivienda hay agua, pero los demás servicios no existen y vive incomunicado. Sin embargo, su arraigo es admirable y ha resistido diversos intentos de desplazamiento. Sobre la pared de tierra de su casa tiene un aviso que dice “Escalando contra Anglo Gold” y un afiche de Asopáramo, organización creada hace ocho años, cuya misión es “proteger los ecosistemas de alta montaña, brindando garantía a la preservación del recurso hídrico, en especial los que se encuentran en la zona del Parque Nacional Natural de los Nevados y su área de influencia, promoviendo la participación comunitaria en la conservación dentro de su territorio y la producción de alternativas limpias de producción, teniendo como eje el turismo rural campesino, y articulando el intercambio de saberes de la comunidad campesina con la academia y la sociedad”. Después de leer esto, visitar su vivero y conocer algunas plantas de especies nativas que ha sembrado en sus cercas, quedé sin palabras. Pero la realidad es contradictoria, a lo lejos se escuchaba una motosierra, herramienta con la cual se destruía bosque andino, en una hacienda ganadera próxima, para establecer nuevos potreros. La tala en las grandes haciendas hay que suspenderla. Hay imágenes satelitales, institucionalidad y legislación para evitar que esto siga sucediendo.

La semana pasada estuve visitando una zona de páramo próxima al nevado del Tolima en el municipio de Anzoátegui. La carretera llega hasta los 2.800 metros de altura, de allí en adelante se inicia una red de caminos que dan acceso a diferentes zonas del páramo. Como en el resto del país, hasta donde hay carretera la transformación del paisaje es radical y casi no hay bosques que protejan las fuentes de agua o los suelos en zonas de alta pendiente.