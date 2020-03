Parques Nacionales y coca

El país es tan macondiano, que hace unos meses un campesino decía que quizás era bueno que comenzaran de nuevo las fumigaciones, pues estaba bajando el precio y “una fumigadita podía servir para que el precio repuntara”. Naturalmente, el pequeño cultivador espera que el Gobierno fumigue preferencialmente los grandes cultivos, que no son inversiones de miembros de las comunidades locales, sino de gente de fuera. Cuando hay presión, los pequeños cultivadores se internan y dispersan en las profundidades de la selva con su pequeño “plante”. Los precios altos les permiten sacar el producto con buena ganancia. Las fumigaciones han probado que no significan erradicación y han pasado a ser parte de la dinámica del negocio.

Usualmente, el propietario de una mejora o poseedor de una tierra no arriesga su propiedad cultivando coca en su predio. Lo hace fuera, en un lugar donde pueda pasar por un cultivador anónimo y no ponga en riesgo ni su persona ni su mejora.