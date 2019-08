Pastrana y su vuelo en el Lolita Express: algo no cuadra

¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos, ah?

Sumado a lo que dije arriba, que nos toca creerle que se fue a Cuba y no al edén de Epstein poblado de ninfas, hay un desfase de tiempo entre el evento público de Dublín, 8 de junio de 2002, cuando le faltaban dos meses para entregar la presidencia, y el vuelo privado con el pedófilo, siendo ya expresidente, el 20 de marzo de 2003.

Ahora bien, ello no se traduce en que Andrés Pastrana queda libre de toda sospecha en relación con su presencia como pasajero en el Lolita Express, pues los hechos son contundentes:

Yo habría podido quedarme callado, desmontar lo que publiqué en mis redes sociales y “aquí no ha pasado nada”. Pero, acudiendo a la ética periodística, lo conducente es reconocer el yerro.

Se trataba de tener plena seguridad del aserto, pues parecía falto de toda lógica que Pastrana se justificara aduciendo haber asistido a un evento o recibido un homenaje que no le hicieron, en consideración a que sería muy fácil probar que mentía. La idea entonces era que, si alguien podía probar que yo estaba equivocado, me correspondería corregir el error.

El “hallazgo” parecía sólido, pero, para salir de dudas, con dos días de anticipación decidí anunciar esto en mis redes sociales, Twitter y Facebook: “Según Andrés Pastrana: ‘A Epstein lo conocí en Irlanda cuando fui homenajeado en la Cumbre de los Logros a la que asistieron Gorbachov, Clinton, Bono y Jeremy Irons’. Averigüé y no aparece que haya recibido ningún homenaje allá. Es el tema de mi próxima columna en El Espectador ”.

Sea como fuere, ante la inquietud relacionada con el supuesto homenaje, decidí averiguar yendo a la fuente primigenia, la página web de la entidad organizadora, American Academy of Achievement: www.achievement.org . Por razones técnicas que escapan a mi conocimiento, recurrí al buscador tecleando “Andrés Pastrana” y no apareció nada. Procedí entonces con la palabra Andres (sin tilde y con tilde) y luego con Pastrana, y tampoco. E invito al paciente lector a que haga la misma prueba.

Dijo además Pastrana que “al señor Jeffrey Epstein lo conocí en Irlanda cuando fui homenajeado en la Cumbre de los Logros en Dublín, ceremonia muy publicitada a la que asistieron personalidades como Mijaíl Gorbachov, Bill Clinton, Bono y Jeremy Irons”. Aquí la duda metódica se afincó en que no mostró ninguna foto del evento donde dijo haber estado. Si lo hubiera hecho, habría resuelto de un plumazo cualquier sospecha.

Según Pastrana, se trató “de un viaje mío en su avión a Nassau, Bahamas, para trasbordo al destino final de La Habana, Cuba, invitados por el presidente Fidel Castro. El señor Jeffrey Epstein salió de Cuba uno o dos días después. Yo permanecí en la isla”. Ahí nació una primera sospecha, pues, como anotó Gerardo Reyes en investigación para Univisión, “no hay registro de vuelos de llegada ni salida a Cuba, lo que podría explicarse por las limitaciones que las leyes del embargo contemplan para el aterrizaje de aviones con matrícula estadounidense en la isla”. ( Ver noticia ). O sea que para probar que iba para La Habana y no para la isla privada de Epstein, solo nos queda creer en la palabra de Pastrana, porque Fidel ya murió. Y Epstein también…

