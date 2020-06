Persiguiendo al investigador (II)

Todo esto sin mencionar que el fiscal general, Francisco Barbosa, principal investigador del caso y quien tiene a cargo el futuro penal de Caya Daza, hizo campaña junto a ella y Priscila Cabrales con el equipo del Ñeñe Hernández. A pesar de ese mínimo detalle, el fiscal ha decidido no declararse impedido y más bien perseguir a los investigadores de la Dijín que encontraron estos delitos. No a quienes presuntamente los cometieron. (Ver Impedimentos ).

Ese mismo día Caya Daza renunció a su cargo en el Senado y en el comunicado fue enfática en no aceptar y rechazar enérgicamente “que se le endilgue la autoría de una conversación” que no es propia de su vida de servicio y la lealtad que ha tenido con Uribe.

Pues bien, en un movimiento de no creer, la Fiscalía ordenó las dos primeras capturas en ese caso, pero no de las personas que están en las evidencias planificando y ejecutando posibles delitos, sino de los investigadores de la Dijín que grabaron las conversaciones.