Petro debería reinventarse

No es posible olvidar que Petro fue alcalde de Bogotá gracias a la coalición de la que formaron parte amigos suyos como Antonio Navarro, Carlos Vicente de Roux, Daniel García-Peña o Guillermo Alfonso Jaramillo, pero ya posesionado no pudo entenderse con ninguno de ellos. Eso es lo que quienes queremos verlo de presidente esperaríamos que ya hubiera superado. Inclusive nos tomaríamos el atrevimiento de sugerirle que tuviera su propio J.J. Rendón (o sea, un asesor estratégico de imagen) que le recomiende desde cosas en apariencia baladíes como usar una vestimenta más atractiva para el grueso público, o mirar a su interlocutor a los ojos antes que de soslayo, hasta mejorar la redacción de sus trinos.

Volviendo a Petro, podríamos aplicarle el refrán según el cual “al árbol que da más frutos es al que le tiran piedras”. No creo incurrir en error si afirmo que el suyo es el mejor programa de gobierno, y el subpresidente Duque con sus permanentes torpezas no hace sino proyectar sobre su más enconado rival todos los reflectores. Ahora bien, Petro a su vez pareciera incurrir en error cuando se le ve dedicado más a restar que a sumar fuerzas, cazando peleas con todo el que se le atraviese, en plan de ¡muera yo con los filisteos!, como le pasó a Sansón.