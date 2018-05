Petro vs. Duque

Por Martín Jaramillo

Mi prima ve las caras de dos hombres en la revista que me llega a casa. Son Petro y Duque, los favoritos a llegar a segunda vuelta presidencial.

Ella entiende que es una contienda, un mano a mano. Ve dos hombres, entiende que no es una contienda de género, tampoco en edad, y al parecer tampoco en estado de ánimo. Cuando quiso saber las diferencias entre ellos, vi una oportunidad para enseñarle economía. Le recordé la historia que ella me contó de cuando intercambiaba láminas del Mundial en su colegio para ilustrarle el libre mercado.

Le pregunté que con quién intercambiaba láminas. “Pues, primo, con el que tenga la que me sirve”. Es extraño que una niña de diez años entienda perfectamente que uno intercambia con quien considere más conveniente, pero que esto no lo entienda el joven de 18 que está en contra de todos los tratados de libre comercio.

El joven no dimensiona que no hay justificación moral para prohibirles a las madres colombianas comprar sus frutas y verduras del país de su elección y que el Estado tiene el derecho a obligarlas a comprar productos colombianos, que pueden ser (no siempre) o más caros o de inferior calidad. Una diferencia entre esos señores es que Petro es un proteccionista y Duque es más, aunque no totalmente, un partidario del libre mercado.

Intenté convencer a mi prima de un argumento similar al de los proteccionistas, en este caso liderados por Petro. Le dije: “Pero si cambias libremente, las niñas de tu barrio se quedarán con repetidas, mientras que las de otros barrios se beneficiarán”. Me miró y descartó el argumento al instante. Me dijo: “Si las niñas de otro barrio tienen láminas que necesito más, y aparte me sale más favorable, ¿por qué usted, primo, me quiere obligar a sólo intercambiar con las del barrio?”. Nunca había existido un primo más orgulloso.

El comercio internacional nos ha hecho más ricos a todos. Es lo primero que les bloqueamos a los enemigos en tiempos de guerra. Pregunta para Petro: ¿por qué eso que les hacemos a los enemigos en tiempos de guerra quiere que nos lo hagamos a nosotros mismos en tiempos de paz?