Píldoras contra el aburrimiento: de Fight Club a Bad Sisters

Fight Club (1999)

David Fincher

Dónde: Netflix, Amazon Prime Video, Star+

Una de las obras más recordadas de Fincher, expone los efectos del sistema de producción basado en monotonía oficinista y consumo innecesario, que para finales del siglo pasado se mostraba cada vez más absoluto en el diario vivir estadounidense. Brad Pitt realiza uno de los mejores monólogos del cine. Santiago Bohórquez Garrott

Bad Sisters

Temporada 1

Dónde: Apple TV+

Las hermanas Garvey están unidas no solo por la sangre sino porque todas han sido, de alguna forma, víctimas de su cuñado. Un tipo aterrador, patético y omnipresente en sus vidas (y tragedias). Un día (en el primer episodio) lo están velando y la serie nos lleva a indagar qué pasó, ¿las hermanas lo mataron? Me recordó a la primera temporada de Big Little Lies de HBO (2017), un misterio que solo se entiende chismoseando en la privacidad de cinco mujeres ricas, astutas e inteligentes. Es una comedia negra, brutal, sincera, irlandesa, recomendada. Valerie Cortés Villalba

Crónicas del paraíso (2008)

Patricia Nieto

Dónde: tu librería de confianza

El periodismo y la literatura guardan una relación difícil de sortear. Patricia Nieto ha sido una de las personas que en nuestro país mejor lo ha hecho. Crónicas del paraíso reúne cuatro momentos de la vida de quien posiblemente es una de las mejores cronistas del país. Su dominio de las letras no solo le permite a Nieto crear textos bellos, que es, quizás, lo menos importante. La sensibilidad estética de esta autora hace posible acercarse a lo atroz, a lo más violento de la historia de Colombia, de manera correcta, algo en lo que muchos periodistas se equivocan. José David Escobar Franco

El método

Fernando Arévalo

Dónde: Teatro Nacional La Castellana (Bogotá)

No es la primera vez que esta comedia de Jordi Galcerán se adapta en Colombia, pero es tan ingeniosa que siempre será un deleite verla. El elenco del Teatro Nacional es excelente y su humor tan local, preciso y agudo me atrapó hasta el final. Valeria Cortés Bernal