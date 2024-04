Píldoras contra el aburrimiento: de Murakami a Jay-Z

Foto: AFP - PHILIP FONG

Dejar el mundo atrás (2023)

Sam Esmail

Dónde: Netflix

La película tiene unos actores increíbles, una premisa genial y un par de escenas contundentes al inicio, pero al final se termina centrando en cómo unos personajes (no tan simpáticos) viven una crisis global que no se desarrolla del todo. Un thriller que se disfruta, que tiene a Julia Roberts y a Ethan Hawke, pero que se queda corto para lo que promete. Valeria Cortés Bernal

Lecciones de química (2023)

Miniserie

Dónde: Apple TV+

Brie Larson, la mujer maravilla, personifica a Elizabeth Zott, otra mujer maravilla. Una química en los años 50 que juega con las expectativas que el mundo tiene de las mujeres y las convierte en un sueño para todas. Una serie sobre cómo la rebeldía y la empatía siempre tienen que ir de la mano. Conmovedora, indignante y esperanzadora. Como debe ser la ficción. Valerie Cortés Villalba

La muerte del comendador - Libro 1 (2018)

Haruki Murakami

Dónde: tu librería de confianza

Nunca había leído a Murakami y siento que no elegí su mejor libro para empezar. La historia se centra en un retratista, una infidelidad, apariciones inexplicables y una mirada al arte japonés. También es una obra que puedes acompañar con música a medida que Murakami menciona a ciertos músicos y compositores como Claude Debussy. Es un libro agradable, fácil de leer, con datos interesantes, pero no me encantó. Seguiré con Tokio blues y les contaré qué tal. María Paula Ardila

The Story of O. J. (2017)

Jay-Z

Dónde: tu servicio de streaming preferido

“No soy negro, soy O. J.”. Con esta frase a la que recurría O. J. Simpson inicia esta crítica feroz al racismo y clasismo en Estados Unidos. Su video repasa penosas manifestaciones de discriminación: blackface, el Ku Klux Klan, “frutas extrañas”, todo sobre un sample de Nina Simone recitando: “Mi piel es negra”. Santiago Bohórquez Garrott