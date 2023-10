Píldoras contra el aburrimiento: de Outlast a Las vírgenes suicidas

Foto: Archivo Particular

Other Side of the Box (2020)

Caleb J. Phillips

Dónde: YouTube

Este es, sin duda, el cortometraje de horror más desconcertante que he visto. Tiene un guion preciso, diálogos y actores creíbles, unas tomas limpias y una fórmula brillante para mantener el suspenso. Me quito el sombrero ante lo que puede lograr este estudio independiente. Sustos que dan gusto. Valeria Cortés Bernal

Las vírgenes suicidas (1993)

Jeffrey Eugenides

Dónde: Buscalibre, Bukz y librerías online

Cinco hermanas suicidas, un vecindario hipócrita y un narrador ingenioso. En este libro se mezcla la sexualidad adolescente, la incomodidad de la muerte y lo llamativo de la sangre ajena para dar paso a una reflexión sobre el duelo, el amor incomprendido y las ataduras. Excelente, por algo Sofia Coppola lo convirtió en película. Valerie Cortés Villalba

The NoSleep Podcast

Creative Reason Media Inc.

Dónde: tu plataforma de pódcast favorita

Emma Dibdin, de The New York Times, citó a Alfred Hitchcock para explicar por qué los pódcast son el mejor vehículo para el género del terror. “Lo que no ves da más miedo que lo que sí puedes ver”. Y esto es, como lo dice Dibdin, porque la ausencia de imágenes obliga a los oyentes a llenar esos vacíos con la imaginación. Eso es justamente lo que ocurre en The NoSleep Podcast. Aquí las historias son ficticias, pero la narración en primera persona con algunos paisajes sonoros y muchos detalles hacen de este pódcast una buena opción si quieres explorar el género. También juegan bien con la incertidumbre, lo que te mantiene atento. Sin embargo, no me gustó la música constante en el primer capítulo, aunque creo que tiene un propósito: que te acostumbres a la cotidianidad del personaje, hasta llegar al punto crítico de la historia. María Paula Ardila

👻🎃 Bonus: si no eres muy bueno con el terror, pero quieres explorarlo, te recomiendo el pódcast Too Scary, Didn’t Watch, en el que hacen reseñas de las películas más famosas de este género, con una charla amena (y sin sustos).

Outlast (2013)

Red Barrels

Dónde: PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y One, Nintendo Switch, Windows

Un juego de terror no necesita gráficos espectaculares ni mundos enormes. Basta con despertarse en un hospital psiquiátrico y decirle al jugador que tiene que manejar un personaje que lo único que puede hacer frente al peligro es correr y esconderse. De las mejores horas de mi vida las pasé en medio de la oscuridad, con la barra de sonido a todo volumen y el corazón acelerado por culpa de esta joyita de experiencia. Juan Carlos Rincón