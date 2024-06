Píldoras contra el aburrimiento: de Saltburn a Un lugar más cierto

Foto: Archivo Particular

Saltburn (2023)

Emerald Fennell

Dónde: Amazon Prime Video, Apple TV+, Google TV

Es una película sensual, diabólica y nauseabunda. Es una trampa para enamorarnos de Jacob Elordi (por si ya no lo estábamos). Es una oda a la belleza, pero no la interior y que todos tenemos, sino a la escasa belleza de unos pocos, los dueños de una fortuna envidiable. Es retorcidamente entretenida y hay que disfrutarla sin decoro. Valerie Cortés Villalba

Un lugar más cierto (2022)

Margarita Siempre Viva

Dónde: tu servicio de streaming preferido

La escena alternativa colombiana cuenta con varios hitos que marcaron su devenir; este es uno. Una mezcla de poesía, rock y cuestionamientos que hallan respuesta en la música: un barco que parte del terreno de la duda hacia un lugar más cierto. “Fractal” no es una canción; es un himno. Santiago Bohórquez Garrott

Invisibilia: The Secret History of Thoughts (2015)

NPR

Dónde: tu plataforma de pódcast favorita

No dejen de escuchar este episodio del pódcast Invisibilia sobre los pensamientos, lo que dicen de nosotros y lo poco que entendemos sobre cómo funcionan. ¿Qué pasa cuando nos atormentan o cuando son nuestra única compañía durante años, décadas? (No teman, no van a encontrar nada de autoayuda: son historias humanas iluminadas por la ciencia). Tampoco exagero si digo que nunca he vuelto a pensar en mis pensamientos de la misma forma. Ana María Pedraza

@__we_love_you_

We Love You

TikTok Dónde: Instagram

Esta cuenta es un abrazo en medio de la frivolidad que abunda en redes sociales. Siempre consiste en un sketch de dos amigos que conversan y en un minuto reflexionan sobre las cosas bonitas de la vida, de la naturaleza y de la ciudad. Valeria Cortés Bernal