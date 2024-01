Píldoras contra el aburrimiento: De Tár a The Crown

Foto: Archivo Particular

Tár (2022)

Todd Field

Dónde: HBO Max, Amazon Prime Video, Claro Video, Google Play, Apple TV+

Por favor no se pierdan la actuación de Cate Blanchett como Lydia Tár, una directora y compositora de talla mundial, a quien sus colegas llaman “maestro”. A. O. Scott, en The New York Times, describió perfectamente esta película: “El ascenso de Lydia no es lo que estamos aquí para ver. Ha sido instalada en la cima de su profesión para que podamos presenciar su caída”. Tár es extraordinaria, pero a la vez es un monstruo capaz de hundirse a sí misma. María Paula Ardila

The Crown

Temporada 6

Dónde: Netflix

Esta serie termina con un episodio sentido, desarrollado genialmente y a la altura de otras temporadas más celebradas. Además, Elizabeth Debicki (Diana de Gales) e Imelda Staunton (Isabel II) dan cátedra con sus interpretaciones. Aun así, en esta última temporada llueven escenas que parecen haber sido escritas desde el propio Palacio de Buckingham. Valeria Cortés Bernal

La Venezuela que viví (2021)

María Ángela Holguín

Dónde: tu librería de confianza

Me sentí leyendo una novela de aventuras. Cómo Venezuela se fue a la declive en cuestión de una década, cómo una sociedad se transformó y cómo se vivió eso desde el aparato diplomático de Colombia. Un libro imprescindible para entender a nuestros vecinos. Eso sí, no olvidar el lugar de enunciación de la autora, la excanciller Holguín. José David Escobar Franco

MetaBallStudios

Álvaro Gracia Montoya

Instagram Dónde: YouTube

Desde rascacielos hasta pokemones, este canal usa animación 3D para comparar el tamaño de las cosas y sus videos son hipnóticos. El que muestra la profundidad de diferentes naufragios pone en perspectiva la tragedia del minisubmarino Titán y es todo lo que uno necesita para entender qué tan inmenso realmente es el océano y qué tan pequeños e insignificantes somos. Ana María Pedraza