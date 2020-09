Planeación

El pasado 8 de septiembre Semana TV emitió un programa titulado “El expediente secreto del caso Uribe”, en el que se publicaron interceptaciones de marzo y abril de 2018 al expresidente preso en casa por cárcel, Álvaro Uribe Vélez.

Los uribistas y el grupo de apoyo al exsenador preso salieron a defender que este programa y esos audios son la prueba reina que demuestra que Uribe es inocente de haber cometido los delitos de soborno en concurso homogéneo y sucesivo en actuación penal, así como fraude procesal. Que todo es un montaje y persecución.

Pues un cuidadoso análisis del contenido de los audios demuestra todo lo contrario, sobre todo ahora que la defensa de Uribe está tratando de decir que Diego Cadena actuó sin conocimiento ni coordinación de su cliente en la consecución de la manipulación de testigos. Me explico.

En las interceptaciones Uribe habla con el abogado Diego Cadena sobre cómo conseguir el testimonio de dos testigos en específico, Juan Guillermo Monsalve y Juan Carlos el Tuso Sierra Ramírez, el famoso narcotraficante que se coló en el proceso de Justicia y Paz comprando unos escuadrones de paramilitares.

También incluyen conversaciones con sus otros abogados penalistas, los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados, los congresistas José Obdulio Gaviria y Johny Moisés Besaile, este último relacionado con escándalos de corrupción en Córdoba, y su asesor de la UTL Fabián Rojas, un servidor público dedicado a hacer “vueltas” personales de Álvaro Uribe.

Pues el 12 de marzo de 2018, según el audio publicado por Semana TV, el entonces senador Uribe llama a Diego Cadena a hablar sobre la posible declaración del Tuso Sierra, que finalmente la Corte nunca llamó de declarar.

“Él (Tuso Sierra) va a referirse no solamente a Luis Alfredo Ramos y a Jorge León sino a lo mío, sino a lo mío. Pero eso no es capaz de manejarlo ni Jaime Granados y, también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana. Hombre, esto es mucho descuido. Vea lo que yo me he encontrado en la Gobernación de Antioquia, en el archivo, de que yo hice como gobernador, imagínese, para no contarles otra cosa, que tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrilla cuando yo era gobernador y me dejan avanzar estos procesos que me están avanzando. Ahí está todo eso para mandarlo a la Corte”, dice el expresidente.

De ahí la importancia de Cadena, el abogado/arreglista que sí sabe manejar estos temas. Por eso el 22 de marzo hablaron en estos términos.

-AUV: Yo le hice preguntar esto a ese Tuso a través de la gente que es amiga de él, si no me manda un video con una declaración y no puede ir abogado mío o por la razón de que él no la acepta porque el amigo de él está en Europa, que si podía yo pedir una declaración en la Corte, y me dijo que la pidiera, yo tenía ganas de redactarle ya un memorial y que Fabián lo consulte con usted.

(Se corta la llamada con Diego Cadena).

-AUV: Tengo ganas de pedirle ya a la Corte, contarle ya a la Corte, contarle esto a la Corte y que (...) practiquen esta prueba.

-Diego Cadena: Presidente, ¿y qué piensa el señor al respecto? Pero el señor de Europa.

-AUV: Sí, él no acepta sino con el señor de Europa. Entonces yo antier dije: pregúntenle entonces, como el señor de Europa está demorado, que si yo le puedo pedir una declaración a la Corte, que la Corte se lo pida, y me acaba de decir que sí, que él se la da a la Corte.

-Diego Cadena: Buenísimo, presidente. Solicitemos de una vez y aseguremos esta prueba antes de que estas personas vuelvan y hablen con el señor.

De todas maneras, el 28 de marzo, Uribe, según las grabaciones de Semana TV, tuvo que llamar a su otro abogado. Esta vez la llamada es con Jaime Granados sobre el mismo tema y le dice lo siguiente:

-AUV: Bueno, hombre, venga le cuento, y que lo oigan por teléfono.

-Jaime Granados: ¿Qué pasó, presidente?

-AUV: Gente de Medellín buena, gente honorable, que por algunas razón de su familia o amistades conocieron al Tuso Sierra, me dijeron que después de que salió de la cárcel en Estados Unidos él tuvo que negociar con los americanos porque se quedó viviendo en los Estados Unidos, le preguntaba a amigos allá que a la cárcel fueron a visitarlo Rodrigo Lara, Piedad Córdoba con Iván Cepeda, que Rodrigo Lara a preguntarle por José Obdulio, y Piedad Córdoba e Iván Cepeda a ofrecerle beneficios si me acusaba a mí. Yo les dije, díganle a ese señor que me mande un video, él no quiso, que me mande una declaración, entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa

-AUV: Entonces dijo que para mandar una declaración tenía que estar una persona amiga de él que está en Europa y yo le mandé decir eso, entonces yo le dije, hombre, voy a pedirle a la Corte Suprema para que sea la misma Corte la que le pida la declaración, que si la Corte lo llamaba él tenía qué hacerlo, entonces por eso pedí esa prueba.

-Jaime Granados: Eso el viernes quedó radicado, presidente.

-AUV: Entre el 2 y 3 de abril ese señor va a declarar en el caso de Jorge León Sánchez, un segundo de Luis Alfredo Ramos, sería muy importante coordinar con esa gente para que se le pregunte…

Quiénes serán las personas “buenas y honorables de Medellín” que conocen al tan temido narcotraficante cuyo mérito para entrar a Justicia y Paz consiste en que logró introducir al país cientos de miles de fusiles y munición con destino a los distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cambio de toneladas de cocaína producida en el Nudo del Paramillo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre el tema de Monsalve, las grabaciones cuentan cómo, el 22 de marzo de 2018, el expresidente Uribe presionaba a Jaime Lombana para que visitara en la cárcel a Enrique Pardo Hasche, compañero de prisión de Monsalve y persona que según la evidencia fue crucial en la presión al testigo Juan Guillermo Monsalve.

-AUV: Ese Monsalve que está en la cárcel con el Pardo amigo suyo, cliente suyo. Ese dice que lo que pasa es que los paramilitares lo tienen muy presionado que porque yo les he hecho mucho daño, pero yo sí que quiero que ese bandido rectifique (…).

-Jaime Lombana: Pardo no me ha comentado nada de esto. Bueno, presidente, yo hablo con este abogado y coordino con el abogado.

Pocos minutos después, el expresidente habló con Cadena:

-Diego Cadena: Presidente, este señor no ha recibido el recado de este abogado. Ayúdeme con eso, por favor, si quiere que dejemos listo eso esta semana.

-AUV: Logré hablar con Jaime Lombana hace media hora.

-Diego Cadena: ¿Qué le dijo?

-AUV: Que iba a mirar eso, yo le dije la urgencia, lo voy a volver a llamar mañana.

-Diego Cadena: Presidente, venga yo le hago un recuento. Es que ese tema de Lombana quedó prueba superada. Simplemente que este abogado le haga saber que yo voy de parte suya, yo pude ir hoy, me contaron una cantidad de irregularidades que personalmente se las explico, él está siendo muy presionado allá porque ya se filtró de que yo estaba yendo a hablar a esa hora. Que con mucho cuidado, que no haga eso, ¿y cuál es mi política, presidente? Coger las cosas en calientico y resolverlas. ¿Qué es lo que necesito yo? Que hable con el doctor que llamó ese día que estábamos en el hotel que por favor lo llame y le haga llegar directamente el mensaje a este señor y es que el doctor Lombana, tenga tiempo y él lo vaya a hacer.

AUV: Yo le acabo de leer lo suyo, doctor Diego. Estoy en eso. El más interesado soy yo.

Y sí señor.

Sin duda su interés se demostró en la coordinación para que sus abogados trabajaran juntos en poder contactar a Pardo Hasche. Es conocido por otros audios, entre ellos, pese a que Cadena ha dicho varias veces que nunca presionó a ese preso, una grabación hecha por el propio Monsalve con un reloj con cámara demuestra que Cadena, junto a Pardo Hasche, le dice con un tono desafiante: “Redactemos el hp documento”. (Ver Video).

Todas estas grabaciones, que de nuevo los cercanos a Uribe quisieron presentar como prueba de la inocencia del expresidente, lo que hacen es demostrar que Uribe tiene una política de no respeto a la justicia y que estaba presionando a sus abogados para que se reunieran con los “testigos”, además de estar en toda la coordinación de estas reuniones y en la planeación de todos los hechos que hoy lo tienen en casa por cárcel al igual que a su abogado Diego Cadena.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com