Política y Fuerza Pública

No se justifica mantener el tamaño de la FP (segundo en la región, después de Brasil) en las actuales circunstancias de orden público. El actual tamaño del Ejército es innecesario, pero se requiere aumentar el de la Policía Nacional y cambiar su estructura. Conviene que no dependa del ministro de Defensa, como una “rueda suelta”, pues casi todos los ministros son ignorantes de la FP (ej. Guillermo Botero). Debería ubicarse en el Ministerio del Interior (viceministerio), desmilitarizándola. Pese a ser una fuerza civil armada (Constitución Nacional), continúa con una estructura militar vertical que dificulta cumplir con sus funciones: preventiva y de seguridad ciudadana. Por su parte, el Ejército (mermado) y/o la Infantería de Marina deberían apoyar transitoriamente a los Carabineros de la Policía en zonas rurales y regiones abandonadas por el Estado (Cauca, Chocó, Catatumbo, Arauca y otras), en concordancia con la presencia legítima de instituciones estatales.

Este Gobierno y sus antecesores han provocado deterioros en la Fuerza Pública (FP), en un país con un Estado políticamente débil: sin presencia en gran parte de su territorio, donde impera la delincuencia. Las instituciones armadas han sufrido cambios al vaivén de diversas violencias. La incapacidad política gubernamental indujo a la FP a ser autónoma en el manejo del orden público. La modernización del Estado en la segunda mitad del siglo pasado fue acompañada del crecimiento presupuestal, lo que atrajo a clientelistas y corruptos. La política se convirtió así en fuente de enriquecimiento de políticos y clanes familiares, además de deteriorar el sistema de partidos y al Estado. La mayoría de ministros de Defensa no conocen la FP, lo que facilita que pasen por alto corruptelas y ejecuciones extrajudiciales. Además, no ha sido posible aprobar una ley de seguridad y defensa estable, por lo cual las improvisaciones en el manejo político de la FP han sido la constante.