Por qué persistir en implementar el subsidio a la demanda como mecanismo para financiar la educación superior

Pese a lo acordado, actualmente se encuentra en tránsito por la Cámara de Representantes el proyecto de ley No. 198 de 2018 que, si bien no lleva el dinero público a las instituciones privadas, sí utiliza el subsidio a la demanda como mecanismo de financiación intermediado por el Icetex. Además, aunque el proyecto menciona la creación de becas y apoyo al sostenimiento de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas, en realidad crea créditos condonables focalizados en poblaciones con bajos recursos de instituciones de educación superior públicas.

En innumerables escenarios el país ha esgrimido fundamentadas razones por la cuales resulta inconveniente la implementación de programas de financiación de la educación superior como Ser Pilo Paga, no solo porque su alcance fue poco significativo en términos de optimización del recurso público en relación con grueso de población por atender, sino porque trasladó a instituciones privadas cuantiosos dineros que deberían haber sido destinados a la base presupuestal de las universidades públicas.