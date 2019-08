¿Porqué Irán no negocia con EE. UU.?

none

En la actualidad el asunto de Irán frente a la invitación de los EE. UU. para negociación no es cuestión de tiempo o tema de negociación sino el principio de legitimidad con un gobierno infractor, así como la desconfianza con un gobierno que rompió un pacto. Irán no puede estar presente en una nueva mesa de negociación bajo la sombra de amenaza, falta de respeto y sin recibir garantías para nuevas negociaciones.

Las autoridades gubernamentales en los EE. UU. no se abstienen de ninguna acción de terrorismo económico contra el pueblo iraní, autoridades responsables y oficiales del gobierno de Irán, incluyendo el Líder Supremo como máxima autoridad del país, así como el Ministro de Asuntos Exteriores como símbolo de la diplomacia de la República Islámica de Irán, han sido sancionados.

La participación directa en diseño y ejecución de golpe de estado contra Dr. Mohammad Mossadegh el 19 de agosto de 1953; imponer acuerdos militares y económicos que no incluyen los intereses del pueblo iraní; apoyo incondicional a las violaciones de los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo de Irán durante el régimen imperial de Pahlavi; participación en la represión del pueblo en la Revolución Islámica de 1979; invasión militar directa al desierto de Tabas; apoyo al régimen inhumano de Sadam Hussein en la guerra contra Irán; ataque a un avión de pasajeros iraní que resultó en el martirio de 270 pasajeros civiles en el Golfo Pérsico; apoyo a grupos terroristas extranjeros para realizar operaciones dentro de Irán y acciones subversivas en apoyo a los grupos separatistas, son solo pequeños ejemplos de recuerdos históricos del pueblo iraní.

Muchos expertos y analistas, así como la opinión pública, se preguntan, ¿por qué la República Islámica de Irán no ha reaccionado positivamente a la invitación de EE. UU. para negociar y resolver problemas bilaterales y regionales?

¿Porqué Irán no negocia con EE. UU.?