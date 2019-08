Presagios de una crisis económica mundial

none

* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana ( http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/ ).

Coletilla. Los economistas viven constantemente la tragedia de ser emboscados por familiares y amigos para que presagien el crecimiento de la economía, el desempleo o la tasa de cambio. Evadir la pregunta es imperdonable, y se convierte en prueba inmediata para los familiares de que la profesión es inútil. Por eso lo más probable es que algunos digan cualquier número en acto de legítima defensa y supervivencia: ¡3.550 pesos, tío! No lo saben, pero si ceden a la presión del público sediento de conocer el futuro —sin reservas— inician su experiencia como analistas amateur y adoptan la rigurosidad de quien lee el futuro en las cenizas dejadas por un cigarrillo.

Este asunto de adivinar cambios profundos en la economía —expansiones explosivas o recesiones agudas— no es muy diferente al oficio de la charlatanería. La complejidad de la economía, con sus numerosos actores y relaciones, no queda resuelta con presagios.

Seguro no quieren dejar pasar la oportunidad de poder afirmar: ¡se los dije!, ¡lo predije! Y saben que, si sus augurios no ocurren, podrán decir que fueron sus predicciones las que permitieron una reacción efectiva de la política económica en contra de la descolgada, o comentarán, tal vez, que la pifia fue resultado de un cambio de tendencia de la economía mundial que nadie habría logrado imaginar en el momento en que hicieron sus presagios. ¿Cuándo se equivoca acaso el brujo?